湖南省長：推動全面恢復湘台直航
第十七屆湘台會（湖南、台灣）開幕式昨在長沙舉行，湖南省長毛偉明表示，希望推動全面恢復湘台直航和各領域貿易合作。另面對中美關稅戰打打談談，國台辦副主任潘賢掌亦呼籲，兩岸攜手共禦外部風險，共同壯大中華民族經濟。
湘台會全稱為湘台經貿文化交流合作會，昨日開幕式上，兩岸五百多人出席，包括陸方官員及大陸全國台企聯等各地台商代表和逾百名台灣旅遊業者。
毛偉明在會上表示，湘台兩地合作圈越擴越廣，在湖南的台資項目已累計達三二二三個，台資企業超過七百家，台灣也是湖南入境遊第二大客源地。他希望雙方以本屆大會為新起點，深化產業鏈供應鏈技術鏈對接融合，推動全面恢復湘台直航和各領域貿易合作，攜手塑造產業合作的示範地、暢通貿易往來的共贏路、架好民間交往的連心橋。
據陸委會二○二三年宣布的「恢復兩岸空運客運航點之規畫」，湖南長沙目前為「暫規畫得申請包機」十三個大陸航點之一。
另面對中美關稅戰，潘賢掌昨呼籲兩岸同胞攜手共禦外部風險，大陸將秉持「兩岸一家親」理念，完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度和政策，優化市場准入、落實同等待遇，支持台商加快轉型升級拓展內需市場。希望台胞堅持一中原則和九二共識。
