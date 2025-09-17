中菲船南海碰撞 黃岩島衝突再起

中國大陸海警局指控，菲律賓十多艘公務船昨侵闖黃岩島（我稱民主礁）領海，中方依法對其實施管制並驅離，期間一艘菲船「故意衝撞」中方海警船，大陸海警採取管控措施。菲律賓海岸防衛隊則反控大陸海警持續以水炮攻擊菲船近半小時，造成船艙玻璃碎裂及一人受傷，但聲明未提菲中船隻擦撞。

距離大陸十日宣布在南海黃岩島設立「國家級自然保護區」相隔不到一周，中菲船隻就在該海域爆發激烈衝突。

大陸海警昨發布，海警局發言人甘羽稱，菲律賓十六日組織十多艘公務船，不顧中方一再勸阻和警告，從不同方向非法侵闖大陸黃岩島領海，大陸海警依法對菲船採取喊話警告、航路管制、水炮噴射等管制措施。

甘羽稱，當日上午十時許，菲方三○一四號公務船無視中方多次嚴正警告，以不專業、危險方式，故意衝撞中方正常執法的海警船，危及中方船隻和人員安全，大陸海警依法採取管控措施，現場操作專業規範、正當合法。嚴批菲方蓄意侵權挑釁行徑性質惡劣，發生擦碰的責任完全在菲方。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔瑞耶拉在Ｘ上發布聲明，反控陸方使用水炮攻擊。他表示，一艘菲律賓政府船隻執行漁船補給任務時，在黃岩島以東約十四海里時，遭兩艘大陸海警船以水炮攻擊，造成該船玻璃窗碎裂、船身隔板受損且有一名菲律賓漁業和水產資源局人員被玻璃割傷。現場還有大陸海上民兵船採取危險操作。他並稱，菲船有效地執行了安全操作，避免了任何潛在損害。

共軍宣布實彈演習

塔瑞耶拉說，同時共軍海軍導彈護衛艦「馬鞍山」號透過無線電廣播，宣布將在黃岩島附近實彈演習，引起該地區漁民極大的恐慌。

據指出，目前至少有卅五艘菲船在該地區作業，菲方重申將繼續推進燃料與物資補給。