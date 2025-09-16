湖南省委書記見洪秀柱 稱秉持「兩岸一家親」

快訊

聯合報／ 記者陳政錄／湖南長沙即時報導
湖南省委書記沈曉明（右）15日在長沙會見出席第十七屆湘台經貿文化交流合作會的中國國民黨前主席洪秀柱等嘉賓代表。湖南日報
湖南省委書記沈曉明（右）15日在長沙會見出席第十七屆湘台經貿文化交流合作會的中國國民黨前主席洪秀柱等嘉賓代表。湖南日報

第十七屆湘台會開幕式今天上午舉行，湖南省委書記沈曉明昨晚在長沙會見赴陸參會的國民黨前主席洪秀柱等人。沈曉明說，願始終秉持「兩岸一家親」的理念，持續深化經貿、文化、旅遊、教育等領域合作，深入推進兩岸青少年交流，為推動兩岸關係和平發展作出更大貢獻。

雙方的會見是於昨日晚餐前舉行，湖南日報於今日晚間發布上述消息。

據報導，沈曉明說，中共總書記習近平9月3日在「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會」上發表的重要講話，極大激發了包括台灣同胞在內的全體中華兒女的愛國熱情和民族自豪感。

沈曉明表示，湖南與台灣人文相親、情誼深厚，願始終秉持「兩岸一家親」的理念，持續深化經貿、文化、旅遊、教育等領域合作，深入推進兩岸青少年交流，為推動兩岸關係和平發展作出更大貢獻。

據陸方發布訊息，洪秀柱分享她出席九三閱兵的感受，表示「兩岸同胞都是中國人」，應銘記抗戰歷史，共創美好未來。

洪秀柱說，將堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對「台獨」，持續推動湘台各領域交流合作特別是青年交往互動，促進國家統一和民族復興。

