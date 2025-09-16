對菲公務船採管制措施 陸外交部：依法維護主權無可非議

中國海警16日一早指，對多艘在黃岩島（我稱民主礁）的菲律賓公務船採管制措施，並控其一艘菲國海警船故意撞擊中方艦艇。對此，大陸外交部稱，「黃岩島是中國固有領土，菲律賓此舉嚴重侵犯中方主權」，破壞海上和平穩定，中方依法採取必要措施「無可非議」，敦促菲方立即停止侵權挑釁。

在9月16日大陸外交部例行記者會上，有媒體問及中國海警今（16）日表示，菲律賓組織十多艘公務船侵闖黃岩島，其中一艘故意衝撞中方海警船，中方對多艘菲律賓公務船採取管制措施。

大陸外交部發言人林劍對此表示，「黃岩島是中國的固有領土，菲律賓派多艘公務船侵闖黃岩島領海」，嚴重侵犯中方主權權益，嚴重破壞海上和平穩定。中方依法採取必要措施，維護自身領土主權和海洋權益，「無可非議」。

林劍續稱，事實再次證明，菲方在海上蓄意侵權挑釁是導致局勢緊張的根源，菲方應立即停止侵權挑釁，不要挑戰中方維護自身合法權益的堅定決心。

中國海警今日8時許即發布新聞稿稱，「依法對位黃岩島領海非法活動的多艘菲律賓公務船採取管制措施」。隨後中國海警局發言人甘羽於11時許發布新聞稿表示，9月16日，菲律賓組織十餘艘公務船從不同方向非法侵闖黃岩島領海，中國海警「依法」對菲船採取喊話警告、航路管制、水砲噴射等管制措施。

甘羽並稱，在10時許，菲3014號公務船無視中方多次嚴正警告，以不專業、危險方式，故意衝撞中方正常執法的海警船。「菲方蓄意侵權挑釁行徑性質惡劣，發生擦碰的責任完全在菲方。」

對此，菲律賓官方同日回應稱，中國海警相關指控「完全不屬實」，「都是謊言」，並稱「這又是一起中國官方向國內受眾散布虛假信息和宣傳的例子」。菲方並重申，不會放棄對該海域的主權。