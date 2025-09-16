快訊

2025縣市長滿意度出爐！綠營4席退步 黃偉哲首度掉入衝刺組現警訊

監視器拍下最後身影！台中女大生被砍10多刀慘死 警方查出凶嫌身分

聽新聞
0:00 / 0:00

對菲公務船採管制措施 陸外交部：依法維護主權無可非議

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國大陸與菲律賓在南海黃岩島（台稱民主礁）的爭端再度升高。（路透）
中國大陸與菲律賓在南海黃岩島（台稱民主礁）的爭端再度升高。（路透）

中國海警16日一早指，對多艘在黃岩島（我稱民主礁）的菲律賓公務船採管制措施，並控其一艘菲國海警船故意撞擊中方艦艇。對此，大陸外交部稱，「黃岩島是中國固有領土，菲律賓此舉嚴重侵犯中方主權」，破壞海上和平穩定，中方依法採取必要措施「無可非議」，敦促菲方立即停止侵權挑釁。

在9月16日大陸外交部例行記者會上，有媒體問及中國海警今（16）日表示，菲律賓組織十多艘公務船侵闖黃岩島，其中一艘故意衝撞中方海警船，中方對多艘菲律賓公務船採取管制措施。

大陸外交部發言人林劍對此表示，「黃岩島是中國的固有領土，菲律賓派多艘公務船侵闖黃岩島領海」，嚴重侵犯中方主權權益，嚴重破壞海上和平穩定。中方依法採取必要措施，維護自身領土主權和海洋權益，「無可非議」。

林劍續稱，事實再次證明，菲方在海上蓄意侵權挑釁是導致局勢緊張的根源，菲方應立即停止侵權挑釁，不要挑戰中方維護自身合法權益的堅定決心。

中國海警今日8時許即發布新聞稿稱，「依法對位黃岩島領海非法活動的多艘菲律賓公務船採取管制措施」。隨後中國海警局發言人甘羽於11時許發布新聞稿表示，9月16日，菲律賓組織十餘艘公務船從不同方向非法侵闖黃岩島領海，中國海警「依法」對菲船採取喊話警告、航路管制、水砲噴射等管制措施。

甘羽並稱，在10時許，菲3014號公務船無視中方多次嚴正警告，以不專業、危險方式，故意衝撞中方正常執法的海警船。「菲方蓄意侵權挑釁行徑性質惡劣，發生擦碰的責任完全在菲方。」

對此，菲律賓官方同日回應稱，中國海警相關指控「完全不屬實」，「都是謊言」，並稱「這又是一起中國官方向國內受眾散布虛假信息和宣傳的例子」。菲方並重申，不會放棄對該海域的主權。

菲律賓 黃岩島 外交部

延伸閱讀

陸國防部：福建艦必將為捍衛國家安全、主權發揮應有作用

陸控菲海警船黃岩島海域刻意撞中方艦艇 菲律賓官方回應：謊言

菲律賓蛋糕、日本鮮蜜瓜等進口產品 遭邊境攔截

中菲南海爭端再起 陸海警管制黃岩島多艘菲律賓公務船

相關新聞

川普、習近平本周五通話？陸外交部：元首外交具戰略引領作用

中美在西班牙馬德里的經貿會談於15日結束，針對兩國元首是否將本周五（19日）通話，大陸外交部發言人林劍16日表示，元首外...

陸控菲海警船黃岩島海域刻意撞中方艦艇 菲律賓官方回應：謊言

中國海警16日一早指出，對多艘在黃岩島（我稱民主礁）的菲律賓公務船採取管制措施，並稱其中一艘菲律賓海警船故意撞擊中方艦艇...

對菲公務船採管制措施 陸外交部：依法維護主權無可非議

中國海警16日一早指，對多艘在黃岩島（我稱民主礁）的菲律賓公務船採管制措施，並控其一艘菲國海警船故意撞擊中方艦艇。對此，...

陸國防部：福建艦必將為捍衛國家安全、主權發揮應有作用

解放軍海軍新聞發言人冷國偉本月12日宣布，中國第三艘航空母艦福建艦通過台灣海峽，赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務。對...

陸國台辦副主任：任何煽動對立對抗行為必將自食惡果

第十七屆重慶．台灣周16日開幕，大陸國台辦副主任吳璽表示，中國人民抗日戰爭是艱苦卓絕的偉大戰爭，台灣光復就是這次勝利的重...

陸海警控菲3014號船危險衝撞 依法管制黃岩島菲律賓船

中國海警16日一早發布新聞稿稱，「依法對位黃岩島領海非法活動的多艘菲律賓公務船採取管制措施」後，中國海警局發言人甘羽隨後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。