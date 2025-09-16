川普、習近平本周五通話？陸外交部：元首外交具戰略引領作用

中美在西班牙馬德里的經貿會談於15日結束，針對兩國元首是否將本周五（19日）通話，大陸外交部發言人林劍16日表示，元首外交在中美關係中發揮不可取代的戰略引領作用。但對於美方稱兩國領導人將於19日通話一事，他強調「目前沒有可以提供的資訊」。

在16日大陸外交部例行記者會上，法新社記者提問，美國總統川普表示將在本周五與中方領導人通話。美國財長貝森特也在西班牙馬德里進行確認，同時TikTok問題已達成相關協議，19日兩國元首將會在通話中作出決定。發言人能否確認兩國元首是否將在19日通話？中方對此有何評論，有何期待？

對此，林劍僅簡單表示，元首外交對中美關係發揮不可取代的戰略引領作用。「關於你提到的具體問題，目前我沒有可以提供的資訊。」

此前一日，中美結束在西班牙馬德里的經貿會談，路透指出，美國財政部長貝森特稱，談判重點聚焦TikTok所有權問題，美國已形成框架協議，若落實，TikTok可繼續在美國運營。他並透露，川普將於19日與大陸國家主席習近平通話，敲定具體細節。另，對大陸宣布對輝達（Nvidia）展開反壟斷調查，貝森特則稱「時機不好」。

新華社報導，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼則表示，中美雙方積極落實中美兩國元首通話重要共識，充分發揮中美經貿磋商機制作用，在相互尊重、平等協商的基礎上，就TikTok等雙方關注的經貿問題進行了坦誠、深入、建設性的溝通。

李成鋼說，關於TikTok問題，中國一貫反對將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化，絕不會以犧牲原則立場、企業利益和國際公平正義為代價，尋求達成任何協議。中方將堅決維護國家利益和中資企業合法權益，依法依規開展技術出口審批。同時，中國政府充分尊重企業意願，支持企業在符合市場原則基礎上，開展平等商業談判。

李成鋼稱，本次會談，雙方圍繞TikTok及中方有關關切進行了坦誠、深入交流，就以合作方式妥善解決TikTok相關問題，減少投資障礙，促進有關經貿合作等達成了基本框架共識。