陸國防部：福建艦必將為捍衛國家安全、主權發揮應有作用

解放軍海軍新聞發言人冷國偉本月12日宣布，中國第三艘航空母艦福建艦通過台灣海峽，赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務。對此，大陸國防部新聞發言人蔣斌指出，福建艦作為大國重器，必將為捍衛國家安全、主權和發展利益發揮應有作用。

蔣斌在16日下午舉行的例行記者會中表示，日前，福建艦通過台灣海峽，赴南海相關海域開展試驗訓練任務。這是航艦建造過程中的正常安排，符合相關國際法和國際實踐，不針對任何特定國家和目標。

他強調，中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，始終根據國家安全和裝備技術發展需要推進航艦建設。福建艦作為大國重器，必將為捍衛國家安全、主權和發展利益發揮應有作用。

針對福建艦展開跨區試驗訓練，大陸軍事專家宋忠平接受香港中通社訪問時說，這應是福建艦加入現役前的最後一次海試。只要相關的試驗科目都完成，福建艦有可能在三亞的共軍航艦母港加入現役。中國也將進入「三航艦時代」。

福建艦是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸。福建艦於2022年6月17日下水，2024年5月1日上午8時許，福建艦從上海江南造船廠碼頭解纜啟航，赴相關海域開展首次航行試驗。