陸國防部：福建艦必將為捍衛國家安全、主權發揮應有作用

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸國防部新聞發言人蔣斌稱，福建艦必將為捍衛國家安全、主權和發展利益發揮應有作用。圖為2024年5月福建艦首航試驗資料照。（新華社）
解放軍海軍新聞發言人冷國偉本月12日宣布，中國第三艘航空母艦福建艦通過台灣海峽，赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務。對此，大陸國防部新聞發言人蔣斌指出，福建艦作為大國重器，必將為捍衛國家安全、主權和發展利益發揮應有作用。

蔣斌在16日下午舉行的例行記者會中表示，日前，福建艦通過台灣海峽，赴南海相關海域開展試驗訓練任務。這是航艦建造過程中的正常安排，符合相關國際法和國際實踐，不針對任何特定國家和目標。

他強調，中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，始終根據國家安全和裝備技術發展需要推進航艦建設。福建艦作為大國重器，必將為捍衛國家安全、主權和發展利益發揮應有作用。

針對福建艦展開跨區試驗訓練，大陸軍事專家宋忠平接受香港中通社訪問時說，這應是福建艦加入現役前的最後一次海試。只要相關的試驗科目都完成，福建艦有可能在三亞的共軍航艦母港加入現役。中國也將進入「三航艦時代」。

福建艦是中國完全自主設計建造的首艘彈射型航空母艦，採用平直通長飛行甲板，配置電磁彈射和阻攔裝置，滿載排水量8萬餘噸。福建艦於2022年6月17日下水，2024年5月1日上午8時許，福建艦從上海江南造船廠碼頭解纜啟航，赴相關海域開展首次航行試驗。

福建艦 國防部 國家安全

相關新聞

川普、習近平本周五通話？陸外交部：元首外交具戰略引領作用

中美在西班牙馬德里的經貿會談於15日結束，針對兩國元首是否將本周五（19日）通話，大陸外交部發言人林劍16日表示，元首外...

陸控菲海警船黃岩島海域刻意撞中方艦艇 菲律賓官方回應：謊言

中國海警16日一早指出，對多艘在黃岩島（我稱民主礁）的菲律賓公務船採取管制措施，並稱其中一艘菲律賓海警船故意撞擊中方艦艇...

對菲公務船採管制措施 陸外交部：依法維護主權無可非議

中國海警16日一早指，對多艘在黃岩島（我稱民主礁）的菲律賓公務船採管制措施，並控其一艘菲國海警船故意撞擊中方艦艇。對此，...

陸國防部：福建艦必將為捍衛國家安全、主權發揮應有作用

解放軍海軍新聞發言人冷國偉本月12日宣布，中國第三艘航空母艦福建艦通過台灣海峽，赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務。對...

陸國台辦副主任：任何煽動對立對抗行為必將自食惡果

第十七屆重慶．台灣周16日開幕，大陸國台辦副主任吳璽表示，中國人民抗日戰爭是艱苦卓絕的偉大戰爭，台灣光復就是這次勝利的重...

陸海警控菲3014號船危險衝撞 依法管制黃岩島菲律賓船

中國海警16日一早發布新聞稿稱，「依法對位黃岩島領海非法活動的多艘菲律賓公務船採取管制措施」後，中國海警局發言人甘羽隨後...

