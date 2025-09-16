陸控菲海警船黃岩島海域刻意撞中方艦艇 菲律賓官方回應：謊言

快訊

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國海警16日一早聲稱，對多艘在黃岩島的菲律賓公務船採取管制措施，並指控其中一艘菲律賓海警船故意撞擊中方艦艇。對此，菲律賓官方回應稱，相關指控並不屬實，「都是謊言」。（法新社）
中國海警16日一早指出，對多艘在黃岩島（我稱民主礁）的菲律賓公務船採取管制措施，並稱其中一艘菲律賓海警船故意撞擊中方艦艇。對此，菲律賓官方同日回應稱，相關指控並不屬實，「都是謊言」，並重申不會放棄對該海域的主權。

據路透報導，菲律賓國家海事委員會發言人洛佩斯（Alexander Lopez）通過手機簡訊回覆媒體表示，中國海警消息「完全不屬實」，「都是謊言」，並稱「這又是一起中國官方向國內受眾散布虛假信息和宣傳的例子」。

同日，菲律賓通訊社（Philippines News Agency，PNA）指出，菲律賓海軍西菲律賓海發言人崔尼代（Rear Admiral Roy Vincent Trinidad）稱，菲律賓不會允許黃岩島有任何部分落入外國控制之下。他強調，正如菲律賓總統馬可仕（Ferdinand R. Marcos Jr.）所言，「我們不會放棄一寸領土」，並稱菲國海軍已準備行動以確保落實馬可仕的指示。

崔尼代還指，中方設立「黃岩島國家級自然保護區」的計畫，意在為其「虛假且非法的存在」辯護，毫無國際法依據，國際社會也不予承認。他並強調，菲方將持續展開海上巡邏和空中監測，以確保該區域屬於菲律賓。

中國海警16日8時許發布新聞稿稱，「依法對位黃岩島領海非法活動的多艘菲律賓公務船採取管制措施」。

隨後中國海警局發言人甘羽於11時許發布新聞稿表示，9月16日，菲律賓組織10餘艘公務船從不同方向非法侵闖中國黃岩島領海，中國海警「依法」對菲船採取喊話警告、航路管制、水砲噴射等管制措施。

甘羽並稱，在10時許，菲3014號公務船無視中方多次嚴正警告，以不專業、危險方式，故意衝撞中方正常執法的海警船。「菲方蓄意侵權挑釁行徑性質惡劣，發生擦碰的責任完全在菲方。」

