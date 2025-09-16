美關稅夾擊下 大陸對東協進出口規模創新高

中國海關總署統計資料顯示，中國今年1至8月對東協進出口總值規模創歷史新高，年增率9.7%，占整體進出口總值比重16.7%，在美國關稅夾擊下，中國貿易商目光投往美國以外地區。

據中新網16日報導，中國海關總署統計資料顯示，今年1至8月，中國對東協進出口總值達人民幣4.93兆元（約新台幣20.85兆元），規模創歷史新高，年增率9.7%，中國對東協進出口總值在整體進出口總值比重16.7%。

報導指出，中國與東協貿易往來主要表現在農業、製造業等領域。東協連續8年保持中國農產品第一大貿易夥伴地位，今年1至8月，中國對東協進出口農產品2906億元，占中國整體農產品進出口總值20.1%。

中國與東協製造業合作緊密，帶動相關產品進出口成長。今年1至8月，中國對東協出口機床、汽車零組件年增率分別為56.1%、22%；從東協進口電腦零組件、印刷電路板年增率分別為47.4%、22.2%。

中國海關總署新聞發言人、統計分析司長呂大良表示，中國—東盟（東協）自貿區正向3.0版邁進，雙方將進一步地拓展合作領域，持續推進區域產供鏈深度融合和經濟一體化發展。

中國對東協進出口總值規模加大與美國關稅政策有所相關。

紐約時報7月報導提到，中國7月出口成績較預期來得好，原因在於中國貿易商爭相將貨物運輸到美國以外地區，例如東南亞國家、歐盟、非洲國家；由於美國買家對於美國加稅措施抱持謹慎態度，中國7月對美直接出口下滑逾20%。