快訊

「1996台海危機期間 開啟台美高層對話」前資政丁懋時辭世 享耆壽99歲

于朦朧墜樓身亡5天！後事辦完母首發聲 親曝：非他殺是意外

奧斯卡得主勞勃瑞福過世享壽89歲 川普哀痛發聲「曾是最當紅影星」

美關稅夾擊下 大陸對東協進出口規模創新高

中央社／ 台北16日電

中國海關總署統計資料顯示，中國今年1至8月對東協進出口總值規模創歷史新高，年增率9.7%，占整體進出口總值比重16.7%，在美國關稅夾擊下，中國貿易商目光投往美國以外地區。

據中新網16日報導，中國海關總署統計資料顯示，今年1至8月，中國對東協進出口總值達人民幣4.93兆元（約新台幣20.85兆元），規模創歷史新高，年增率9.7%，中國對東協進出口總值在整體進出口總值比重16.7%。

報導指出，中國與東協貿易往來主要表現在農業、製造業等領域。東協連續8年保持中國農產品第一大貿易夥伴地位，今年1至8月，中國對東協進出口農產品2906億元，占中國整體農產品進出口總值20.1%。

中國與東協製造業合作緊密，帶動相關產品進出口成長。今年1至8月，中國對東協出口機床、汽車零組件年增率分別為56.1%、22%；從東協進口電腦零組件、印刷電路板年增率分別為47.4%、22.2%。

中國海關總署新聞發言人、統計分析司長呂大良表示，中國—東盟（東協）自貿區正向3.0版邁進，雙方將進一步地拓展合作領域，持續推進區域產供鏈深度融合和經濟一體化發展。

中國對東協進出口總值規模加大與美國關稅政策有所相關。

紐約時報7月報導提到，中國7月出口成績較預期來得好，原因在於中國貿易商爭相將貨物運輸到美國以外地區，例如東南亞國家、歐盟、非洲國家；由於美國買家對於美國加稅措施抱持謹慎態度，中國7月對美直接出口下滑逾20%。

東協 美國 規模

延伸閱讀

切斷俄國石油收入 貝森特要歐洲先行動

上有政策下有對策？惠而浦舉報對手 低報售價避川普關稅

3500億美元投資美國生變？ 韓媒：不如吞25%關稅

南韓傳抗拒與美國敲定「日本式」投資協議 談判還有得拖

相關新聞

陸控菲海警船黃岩島海域刻意撞中方艦艇 菲律賓官方回應：謊言

中國海警16日一早指出，對多艘在黃岩島（我稱民主礁）的菲律賓公務船採取管制措施，並稱其中一艘菲律賓海警船故意撞擊中方艦艇...

川普、習近平本周五通話？陸外交部：元首外交具戰略引領作用

中美在西班牙馬德里的經貿會談於15日結束，針對兩國元首是否將本周五（19日）通話，大陸外交部發言人林劍16日表示，元首外...

湖南省委書記見洪秀柱 稱秉持「兩岸一家親」

第十七屆湘台會開幕式今天上午舉行，湖南省委書記沈曉明昨晚在長沙會見赴陸參會的國民黨前主席洪秀柱等人。沈曉明說，願始終秉持...

對菲公務船採管制措施 陸外交部：依法維護主權無可非議

中國海警16日一早指，對多艘在黃岩島（我稱民主礁）的菲律賓公務船採管制措施，並控其一艘菲國海警船故意撞擊中方艦艇。對此，...

陸國防部：福建艦必將為捍衛國家安全、主權發揮應有作用

解放軍海軍新聞發言人冷國偉本月12日宣布，中國第三艘航空母艦福建艦通過台灣海峽，赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務。對...

陸國台辦副主任：任何煽動對立對抗行為必將自食惡果

第十七屆重慶．台灣周16日開幕，大陸國台辦副主任吳璽表示，中國人民抗日戰爭是艱苦卓絕的偉大戰爭，台灣光復就是這次勝利的重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。