陸國台辦副主任：任何煽動對立對抗行為必將自食惡果

第十七屆重慶．台灣周16日開幕，大陸國台辦副主任吳璽表示，中國人民抗日戰爭是艱苦卓絕的偉大戰爭，台灣光復就是這次勝利的重要成果，任何煽動對立對抗、破壞台海和平、出賣民族利益、損害同胞福祉的行為，必將自食惡果。本次開幕會上並簽訂兩岸經貿合作重點項目八個，投資總額人民幣32.85億元（約合新台幣139億元）。

第十七屆重慶．台灣周由重慶市人民政府、大陸國台辦主辦，本屆以「融合發展 共創未來」為主題，16日的開幕式上，台方出席者有前台中市市長胡志強，兩岸企業家峰會副理事長、前行政院院長毛治國，前行政院副院長、兩岸企業家峰會能源及環保節能產業合作推動小組召集人杜紫軍，大陸全國台企聯總會長李政宏等人。陸方出席者有大陸國台辦副主任吳璽、兩岸企業家峰會陸方副理事長張平、重慶市政府副市長胡衡華等人。

吳璽表示，大陸國家主席習近平在今年中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利八十周年大會上表示，中國人民抗日戰爭是艱苦卓絕的偉大戰爭。在中國共產黨倡導建立的抗日民族統一戰線旗幟下，中國人民以錚錚鐵骨戰強敵，以血肉之軀築長城，取得近代以來反抗外敵入侵的第一次完全勝利，「台灣光復就是這次勝利的重要成果」。

她表示，兩岸同胞從來命運與共、休戚相關，國家強大、民族強盛包括台灣同胞在內的每一個中國人生存、發展、尊嚴的保障。任何煽動對立對抗、破壞台海和平、出賣民族利益、損害同胞福祉的行為，必將自食惡果。希望台灣同胞堅定站在歷史正確這一邊，堅持一個中國原則，堅決反對台獨分裂和外來干涉。

胡志強表示，對於台商在中國大陸的發展都抱以希望，希望重慶市政府繼續照顧和協助台商的發展，這是一個互動互惠關係的發展，「如果台商好，大陸會更好，我們希望能盡一點力量」。他也提到，自己在很多工作上屆齡退休，但是在兩岸互動交流這個重要項目上，要奮鬥下去，讓兩岸的融合發展更進一步，共創美好未來。

針對國民黨主席選舉，胡志強也發表自己的看法，並指「也許不一定適合大會的主題」。他提到，國民黨正在舉行主席的選舉，這兩天是關鍵時刻，希望國民黨能夠選出一位好的領導者，繼續推動兩岸的互惠合作，尋找一個溝通交流的窗口，讓兩岸的關係更進步。