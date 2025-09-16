劉慈欣官媒談「三體」：影響力與中國現代化進程相關

中國著名科幻作家、「三體」作者劉慈欣在中國官媒人民日報上撰文，表示「三體」在海外產生影響力，與中國的現代化進程密切相關，並稱「正是這樣一個偉大的進程，讓中國成為一個充滿未來感的國家，也讓中國的科幻小說在世界上受到關注」。

人民日報16日在其20版刊發劉慈欣題為「大時代推動是『三體』成功的最深層原因」的署名文章。

文章說，「三體」10年前開始在海外出版，最先是英文版。對於「三體」在海外出版取得成功的原因，最常見的看法是：這部小說讓外部世界從科幻的角度了解中國，這個角度是前所未有的。

然而，劉慈欣認為，這個看法是不準確的，他說，正如一位美國學者所指出的，如果僅僅是出於了解中國的興趣，「三體」不可能在英語世界產生這樣的影響力，更不可能擁有如此數量的讀者群。

他指出，「三體」在海外成功的原因至今都難以找到確切的答案。但它可能與科幻文學所具有的2個重要的特點有關。

第一，他認為，科幻文學本身就是世界性的文學，在科幻小說中，人類是作為一個整體出現的，國家和種族的區別並不重要，他們共同的身份就是地球人類。同時，科幻小說中所描述的危機和挑戰，也將是人類所共同面對的，它所描繪的美好未來，也是全人類共同憧憬的。所以，科幻文學是最能夠跨越文化和種族，引起全人類共鳴的文學體裁。

第二，他寫道，科幻小說要產生大的影響力，除了作品本身的內容外，還因為它們來自高速發展的先進國家，這點與現實主義文學有很大的不同。科幻文學誕生在19世紀初如日中天的英國，20世紀初科幻的中心又轉移到高速發展的美國。今天，「三體」在海外產生影響力，「與中國的現代化進程密切相關，正是這樣一個偉大的進程，讓中國成為一個充滿未來感的國家，也讓中國的科幻小說在世界上受到關注」。

劉慈欣認為，大時代的推動應該是「三體」取得成功最深層的原因。

劉慈欣最後表示，「三體」的海外傳播，給中國文化走出去帶來一些啟示。「隨著國力增強，中國文化必然對世界產生越來越大的影響，但產生這種影響的不會是傳統文化的重複再現，而是面向未來的新文化」。他期待中國科幻文學能夠有更多的優秀作品在海外傳播，向世界展示不斷進步的中國對星空和未來的想像。