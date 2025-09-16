美中達成TikTok架構協議 分析：演算法等問題待解決

快訊

中央社／ 台北16日電

美中在西班牙會談就中國企業字節跳動的短影音平台TikTok達成架構協議，但迄今雙方未透露協議具體內容。路透社分析，仍有4大問題待解決，包括協議是否涉及轉移演算法，及中國是否保留部分TikTok擁有權。

美中在西班牙馬德里結束歷時2天的談判，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，雙方已就TikTok達成架構協議（framework deal），「這套架構是為了轉成美國控制的所有權。」

中國國家互聯網信息辦公室副主任王京濤在中方的記者會上表示，中美在充分尊重企業意願和市場規律的基礎上，就通過TikTok美國用戶數據和內容安全業務委托運營、算法等知識產權使用權授權等方式解決TikTok問題，達成了基本共識。中國政府將依法審批TikTok所涉及的技術出口、知識產權使用權授權等事宜。

路透社今天報導，在美中就TikTok達成最終協議前，有4方面問題有待解決。其中包括如何處理TikTok演算法。

在先前雙方的談判中，中國曾強烈反對出口TikTok的推薦演算法。該演算法被視為字節跳動最有價值的資產，也是TikTok在全球流行的關鍵因素。

2020年，川普政府首次推動出售TikTok的美國業務時，中國更新了出口管制規則，將推薦演算法等技術納入其中，賦予中國政府對TikTok轉讓的發言權。

另一個問題是，TikTok交易完成後，字節跳動是否會完全從TikTok美國公司剝離。美國總統川普今天被問到中國是否會繼續持有TikTok股份時表示：「我們還沒決定，我將於週五與習主席通話，來確認這一點。」

參議院情報委員會主席柯頓（Tom Cotton）今年4月表示，有意收購TikTok的美國投資者必須切斷與中國的所有聯繫。字節跳動目前的股東包括美國以須斯罕那國際集團（Susquehanna International Group）、泛大西洋投資集團（General Atlantic）、KKR和安德立森霍洛維茲（Andreessen Horowitz）。

若美國國會最終否決協議，川普可採取的手段有限。

另一個問題是，TikTok從字節跳動剝離後，誰控制TikTok。官員們預計，有關TikTok的最終協議將與4月提出的協議非常相似，即是把TikTok的美國業務分拆成為一家新的美國公司，由美國投資者擁有多數股權並運營。

當時在川普宣布對中國加徵高額關稅後，中國拒絕TikTok出售計畫。新協議仍未確定具體持股結構。

另一個問題是，任何協議都可能需要共和黨控制的美國國會批准。

由於擔心TikTok的美國用戶數據可能被中國政府獲取，並讓中國透過TikTok監視美國人或進行有影響力的行動，美國國會於2024年通過一項法律，要求字節跳動剝離TikTok，否則將面臨美國禁令。

TikTok 美國 字節跳動

