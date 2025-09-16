快訊

半導體風雲／美光掀起DRAM景氣大浪 南亞科等台廠華麗轉身

天使浪貓狂蹭撒嬌 抬頭瞬間讓想收編女子幻滅：沒見過這麼醜的

權王台積電勁揚30元！台股上漲272點收25,629點 盤中、收盤同創新高

民調：港人對政府不滿意比例升至45.1%

中央社／ 香港16日電

根據香港智庫民思政策研究所（前稱民主思路）最新公布的「一國兩制指數，受訪港人對政府的不滿意比率上升至45.1%，立法會滿意度淨值更從-18.7%跌至-21.0%。

「一國兩制」指數由香港亞太研究所的民意調查及國際機構評分共同組成，有6個支柱和24個子支柱指標。

民思研究所最新公布，在眾多指標之中，滿意政府的受訪者占40.3%，較年初調查下跌兩個百分點；不滿意比例升約4個百分點至45.1%。

該所指出，這顯示市民對政府表現的評價輕微惡化。

此外，受訪者對立法會的滿意度淨值從-18.7%降至-21.0%，顯示公眾對其運作效能及議政質素的憂慮加大。

其他指標包括「人權自由」的評分下降了1.9%至5.24分（以1至10分計）；「經濟開放」評分上升0.9%至9.47分；「公民權利」上升1.1%至6.29分；「民主發展」上升1.4%至5.12分。

整體而言，「一國兩制」指數最新評分為6.15分，較上次調查微升0.16%。

香港亞太研究所於6月6日至23日進行民調，訪問了1003人，國際評級機構則收集自9個國際智庫編製的長期追蹤指數。

指數 立法會 一國兩制

延伸閱讀

金城武來了！睽違8年銀幕大作「風林火山」帥出新高度

香港版GQ創刊號五大封面誕生 S.COUPS穿BOSS帥翻最具未來感

香港新施政報告優化高級公僕領導 追究失職最重可撤職

深圳酒樓免10%服務費、主動洗茶沖茶、上菜快…港客逾半

相關新聞

九三閱兵後 陸國台辦副主任：「台獨分子的心都死了」

中共月初九三閱兵後，湘台會等大陸各省市的對台交流活動陸續登場。大陸國台辦副主任潘賢掌今日表示，這次九三閱兵，很多台灣同胞...

陸海警控菲3014號船危險衝撞 依法管制黃岩島菲律賓船

中國海警16日一早發布新聞稿稱，「依法對位黃岩島領海非法活動的多艘菲律賓公務船採取管制措施」後，中國海警局發言人甘羽隨後...

曾擊落印戰機？巴基斯坦總統訪成飛登殲-10比讚合照

巴基斯坦總統札達里12至21日到中國大陸出席活動，並前往四川、上海和新疆等地參訪。14日，札達里專程前往中國航空工業集團...

相互妥協 新教宗良十四世上任後中梵關係未受影響

據中國天主教官網消息，9月12日，經河北省天主教教務委員會同意並報中國天主教主教團批准，天主教張家口教區舉行崔太主教榮休...

陸國台辦副主任：任何煽動對立對抗行為必將自食惡果

第十七屆重慶．台灣周16日開幕，大陸國台辦副主任吳璽表示，中國人民抗日戰爭是艱苦卓絕的偉大戰爭，台灣光復就是這次勝利的重...

中菲南海爭端再起 陸海警管制黃岩島多艘菲律賓公務船

在大陸官方10日宣布在南海黃岩島（我稱民主礁）新建「國家級」自然保護區後，中國海警16日一早發布新聞稿稱，「依法對位黃岩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。