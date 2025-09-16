民調：港人對政府不滿意比例升至45.1%

根據香港智庫民思政策研究所（前稱民主思路）最新公布的「一國兩制」指數，受訪港人對政府的不滿意比率上升至45.1%，立法會滿意度淨值更從-18.7%跌至-21.0%。

「一國兩制」指數由香港亞太研究所的民意調查及國際機構評分共同組成，有6個支柱和24個子支柱指標。

民思研究所最新公布，在眾多指標之中，滿意政府的受訪者占40.3%，較年初調查下跌兩個百分點；不滿意比例升約4個百分點至45.1%。

該所指出，這顯示市民對政府表現的評價輕微惡化。

此外，受訪者對立法會的滿意度淨值從-18.7%降至-21.0%，顯示公眾對其運作效能及議政質素的憂慮加大。

其他指標包括「人權自由」的評分下降了1.9%至5.24分（以1至10分計）；「經濟開放」評分上升0.9%至9.47分；「公民權利」上升1.1%至6.29分；「民主發展」上升1.4%至5.12分。

整體而言，「一國兩制」指數最新評分為6.15分，較上次調查微升0.16%。

香港亞太研究所於6月6日至23日進行民調，訪問了1003人，國際評級機構則收集自9個國際智庫編製的長期追蹤指數。