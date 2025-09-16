陸海警控菲3014號船危險衝撞 依法管制黃岩島菲律賓船

中國海警16日一早發布新聞稿稱，「依法對位黃岩島領海非法活動的多艘菲律賓公務船採取管制措施」後，中國海警局發言人甘羽隨後表示，16日菲律賓10餘艘公務船非法闖入黃岩島領海，其中菲3014號船危險衝撞中方執法船，責任在菲方。截至發稿，菲律賓方面尚無任何回應。

中國海警局發言人甘羽於微信公眾號表示，9月16日，菲律賓組織10餘艘公務船從不同方向非法侵闖中國黃岩島領海，中國海警「依法」對菲船採取喊話警告、航路管制、水砲噴射等管制措施。在10時許，菲3014號公務船無視中方多次嚴正警告，以不專業、危險方式，故意衝撞中方正常執法的海警船。「菲方蓄意侵權挑釁行徑性質惡劣，發生擦碰的責任完全在菲方。」

今年8月，大陸海警船與解放軍艦，曾在該海域驅離菲律賓海岸防衛隊船隻時，不慎相撞。此後，隸屬美國第七艦隊的驅逐艦「希金斯號」航經同一片海域，這也是美國軍艦時隔至少六年，再次在黃岩島附近展開行動。而大陸亦展開一連串反制行動，解放軍南部戰區即發布消息稱，美艦未經批准非法闖入「中國黃岩島領海」，同時，共軍南部戰區海軍依法跟蹤監視、警告驅離。

本月9日，大陸國務院針對大陸自然資源部報請新建黃岩島國家級自然保護區的請示，給予批覆，批覆函於10日公開發布。大陸國務院在批覆函中表示，同意新建黃岩島國家級自然保護區，並指這是維護黃岩島自然生態系多樣性、穩定、持續性的重要保障。

同時，大陸國務院表示，相關部門和地方要嚴格執行大陸「自然保護區條例」和自然保護地建設管理等規定，嚴格落實生態環境保護責任，加強組織領導和協調配合，健全管理機構，「強化對涉及自然保護區各類違法行為的監管執法力度」，確保各項管理措施得到落實，不斷提高國家級自然保護區建設和管理水平。黃岩島國家級自然保護區的面積、範圍及功能分區等由國家林草局另行公布。

路透指出，分析人士稱，此舉等於中國試圖在北京與馬尼拉之間的暗沙爭議中取得道德制高點，這也是南海更廣泛主權及漁業權之爭的一部分。南海每年通過船舶運輸的貿易額超過3兆美元。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）則引述PLATracker共同創辦人Ben Lewis指，「這是中國利用『法律戰』手段，推動其在該地區非法領土主張的新既定現狀的又一例子。」中國歷來在爭議中使用「任意合法性」，並預期中國可能利用自然保護區作為對菲律賓船隻執法的理由。