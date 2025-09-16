九三閱兵後 陸國台辦副主任：「台獨分子的心都死了」

中共月初九三閱兵後，湘台會等大陸各省市的對台交流活動陸續登場。大陸國台辦副主任潘賢掌今日表示，這次九三閱兵，很多台灣同胞說，「台獨分子的心都死了」。希望廣大台胞堅持「一個中國原則」和「九二共識」，共同反對台獨分裂和外部勢力干涉。

另，面對美國關稅戰，潘賢掌呼籲兩岸攜手共禦外部風險。他並稱，大陸將優化市場准入、落實同等待遇、支持台商拓展內需市場。

第十七屆湘台經貿文化交流合作會（簡稱「湘台會」）的開幕式，今日上午在長沙舉行，湖南省長毛偉明、國台辦副主任潘賢掌，和國民黨前主席洪秀柱、大陸全國台企聯監事長黃明智等兩岸共500多人出席。

潘賢掌致詞表示，湘台會歷經20年，已成為大陸中部地區具重要影響的兩岸經貿交流平台，本次以「共享新機遇 融合向未來」為主題，圍繞兩岸新型產業合作、青年創新創業、農業文化交流等多個議題深入交流，對新形勢推動兩岸經濟融合有重要意義。

他接著提出幾點看法，一是牢記民族歷史，弘揚愛國精神，二是擴大交流合作，深化融合發展，三是堅定反獨促統，共護台海和平。

潘賢掌說，大陸日前舉辦九三閱兵，中共總書記習近平的講話時宣示「中華民族偉大復興勢不可擋」，今年是台灣光復80周年，「台灣光復回歸祖國」是二戰後國際秩序重要組成部分，台灣同胞要樹立正確的歷史觀、民族觀、國家觀、共享民族復興，「以做堂堂正正的中國人而光榮自豪」。

他並指，當前世界儘管冷戰思維霸權主義、保護主義陰霾不散，但兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意沒有改變，形勢越複雜，越要攜手共禦外部風險挑戰，共同壯大中華民族經濟。

潘賢掌說，大陸有廣闊市場、完善產業鏈、蓬勃創新能力，台灣在半導體、精密製造、現代農業等領域具有獨特優勢，完全可產出更多合作結果。大陸將秉持「兩岸一家親」理念，完善促進兩岸經濟文化交流合作的制度和政策，優化市場准入、落實同等待遇，支持大陸台商台企加快轉型升級，拓展內需市場，更好應對外部環境不利影響。

就反獨促統，他表示，儘管民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，加緊勾連外部勢力，不斷進行謀獨挑釁，導致台海形勢動蕩，但改變不了「兩岸同屬一個中國一個民族」的客觀事實，更阻擋不了祖國終將統一，也必將統一的歷史大勢。

潘賢掌稱，這次九三閱兵，「很多台灣同胞說了，台獨分子的心都死了」，希望廣大台胞堅持「一個中國原則」和「九二共識」，共同反對台獨分裂和外部勢力干涉。通過不斷擴大交流交往、深化產業合作，促成心靈契合，守護好、建設好、發展好「我們中國人」自己的共同家園。