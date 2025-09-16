美中關稅戰中國減訂單 BBC：美國農民陷困境

受美中關稅戰影響，美國農民面臨困境。BBC中文網報導，主因是中國對美國農作物的訂單大幅減少，美國農民受擠壓，儘管目前對美國總統川普的支持度仍高，但美國鄉村地區對川普的支持也並非毫無保留。

BBC中文網16日報導「美國農民受擠壓—對特朗普（川普）的忠誠度正面臨考驗」一文剖析美國農民在美中關稅戰的狀況，並且因為關稅戰的關係，供應鏈正在重組當中。

報導指出，美國農業團體警告，今年美國農民普遍面臨困境，主要原因是與中國的貿易緊張局勢。自4月以來，兩國陷入貿易戰，導致中國對美國農作物的訂單大幅減少。

經濟學家指出，美國農民因此受重創。根據彭博社7月匯整的數據，農民申請的小型企業破產案件數量已達5年來新高。

美國康乃爾大學農業經濟學教授沃爾夫（Christopher Wolf）分析，自關稅政策實施以來，稅率大幅波動，這種不確定性對農民造成極大壓力。

他表示，「中國市場太大了，他們買東西的時候會產生影響，不買的時候也會產生影響。」

沃爾夫並指，「我希望的結果是，他（川普）乾脆宣布勝利，然後不再碰關稅政策。」但是，即使政策被取消，美國農民仍可能面臨長期損害，因為供應鏈已遭重組。他指出，一些中國企業現在改向巴西購買大豆，而非美國；「他們可能不會很快回頭」。

另外，肥料成本也大幅上升，部分原因是與加拿大的貿易爭端，導致美國農民從加拿大進口的鉀鹽價格上漲。報導指出，美國農民本就承受高度壓力。

報導也提到，儘管美國農民面臨財務壓力，但是美國鄉村居民仍堅定支持川普。原因是他們相信川普所說的，關稅從長遠而言會幫助到他們。

愛荷華州的乳品農與起司製造商麥克斯威爾（JohnMaxwell）受訪時說，「我們認為關稅最終會讓我們再次偉大」，「我們以前給中國太多了，而且我們賣給他們的時候還要自己付關稅。讓我們公平一點吧。我們應該一視同仁。」

皮尤研究中心上月的一項調查顯示，53%的美國鄉村居民認可川普的施政表現，遠高於全國平均值的38%。

然而美國民眾對川普的支持也並非毫無保留。麥克斯威爾也說，「我們正在給他機會去落實關稅政策，但最好有結果。我認為我們需要在18個月內看到一些成效」。