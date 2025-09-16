曾擊落印戰機？巴基斯坦總統訪成飛登殲-10比讚合照

巴基斯坦總統札達里12至21日到中國大陸出席活動，並前往四川、上海和新疆等地參訪。14日，札達里專程前往中國航空工業集團成都飛機工業集團（成飛）參訪，大讚成飛研製的「殲-10」戰機作戰能力非常出色，並豎起大拇指與殲-10和「梟龍」戰機合照。

在今年5月初印巴衝突中，據稱巴基斯坦曾以殲-10擊落印度多架戰機。

據巴基斯坦總統辦公室Ｘ官方帳號14日消息，札達里參觀成飛製造基地，成為首位訪問成飛的外國元首。扎達里高度評價殲-10和成飛與巴國企業合作研製的「梟龍」戰機在增強巴基斯坦空軍實力方面發揮的作用，並稱讚中國航空工業集團是中國科技進步和中巴戰略夥伴關係的象徵。

從現場照片可見，扎達里還走上殲-10戰機的座艙，並豎起大拇指露出笑容與殲-10戰機合照。

據央視新聞早前報導，今年5月7日5時10分左右，巴基斯坦三軍新聞局發言人確認，巴方擊落5架印度戰機，分別為3架陣風、1架米格、1架蘇-30。

巴基斯坦副總理兼外交部長達爾則在議會發言時透露，巴方在當天凌晨的「短暫空戰」中，使用由中國大陸製造的殲-10C戰鬥機對抗並擊落印度空軍的戰機，包括3架法製「陣風」戰鬥機。

英國航空雜誌《空軍月刊》（Airforces Monthly）在18日提前上市的10月號刊物中指出，「巴基斯坦空軍在保持克制的情況下擊落了印軍BS001、BS021、BS022、BS027四架陣風，並可能擊傷另外四架陣風。」但大部分印度民眾和新聞頻道拒絕相信陣風戰機曾被巴基斯坦擊落。

大陸軍事專家張學鋒表示，殲-10戰機具三大優勢。首先採取許多降低雷達反射面積措施，座艙蓋進行鍍膜處理，採用蚌式進氣道，雷達天線也是傾斜的，透過綜合改進可使其雷達反射面積降低一個數量級，優勢明顯。