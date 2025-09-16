中菲南海爭端再起 陸海警管制黃岩島多艘菲律賓公務船

在大陸官方10日宣布在南海黃岩島（我稱民主礁）新建「國家級」自然保護區後，中國海警16日一早發布新聞稿稱，「依法對位黃岩島領海非法活動的多艘菲律賓公務船採取管制措施」，但未進一步提供相關細節。截至發稿，菲律賓方面尚無任何回應。

今年8月，大陸海警船與解放軍艦，曾在該海域驅離菲律賓海岸防衛隊船隻時，不慎相撞。此後，隸屬美國第七艦隊的驅逐艦「希金斯號」航經同一片海域，這也是美國軍艦時隔至少六年，再次在黃岩島附近展開行動。而大陸亦展開一連串反制行動，解放軍南部戰區即發布消息稱，美艦未經批准非法闖入「中國黃岩島領海」，同時，共軍南部戰區海軍依法跟蹤監視、警告驅離。

本月9日，大陸國務院針對大陸自然資源部報請新建黃岩島國家級自然保護區的請示，給予批覆，批覆函於10日公開發布。大陸國務院在批覆函中表示，同意新建黃岩島國家級自然保護區，並指這是維護黃岩島自然生態系多樣性、穩定、持續性的重要保障。

同時，大陸國務院表示，相關部門和地方要嚴格執行大陸「自然保護區條例」和自然保護地建設管理等規定，嚴格落實生態環境保護責任，加強組織領導和協調配合，健全管理機構，「強化對涉及自然保護區各類違法行為的監管執法力度」，確保各項管理措施得到落實，不斷提高國家級自然保護區建設和管理水平。黃岩島國家級自然保護區的面積、範圍及功能分區等由國家林草局另行公布。

對此，菲律賓強烈抗議大陸設立國家級自然保護區的計劃。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）稱，美國與菲律賓站在一起，並指中國大陸破壞地區穩定。隨後，菲律賓、美國及日本於11日至13日在菲律賓專屬經濟區舉行聯合海上演習，加強地區合作並支持自由開放的印太地區。中共解放軍南部戰區13日則宣稱近日在南海海海域進行「例行」巡航，並警告菲律賓立即停止在南海挑起事端。