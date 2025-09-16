快訊

王毅晤波蘭總統：台獨挑戰二戰成果是冒天下之大不韙

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸外交部長王毅與波蘭總統納夫羅茨基於當地時間15日在華沙會晤。（圖／取自大陸外交部網站）
大陸外交部長王毅當地時間15日在華沙會晤波蘭總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）時表示，台獨勢力挑戰二戰勝利成果，是冒天下之大不韙，相信波方將繼續奉行一個中國政策，支持中國國家統一大業。

據大陸外交部網站消息，王毅表示，波蘭是最早與新中國建交的國家之一，大半世紀來，中波關係歷經國際風雲考驗，友好始終是主基調，合作始終是主旋律。中方重視波蘭在歐洲和世界的地位和影響，願同波方繼續深化戰略互信，增進戰略合作，共同推動中波全面戰略夥伴關係不斷向前發展，希望波方為推動歐盟建立客觀理性對華認知發揮積極作用。

王毅說，中國作為二戰亞洲主戰場抗戰日本軍國主義開始時間最早、持續時間最長、付出民族犧牲最多，為世界反法西斯戰爭勝利做出巨大歷史貢獻。前不久中方舉辦紀念活動，目的是銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。中波都是獨立自主的國家，都堅定地維護國家主權和領土完整。

王毅接著指，「『台獨』勢力試圖分裂國家，挑戰二戰勝利成果，是冒天下之大不韙，注定以失敗告終。相信波方將繼續奉行一個中國政策，支持中國國家統一大業」。

在中方通稿，納夫羅茨基則稱，「波蘭政府自1949年起就承認中華人民共和國政府為代表全中國的唯一合法政府，將繼續堅定恪守一個中國原則」。他稱，波蘭是最早與中國建交的國家之一，兩國之間一直保持良好友誼。身為歷史學家，深知中國當年為抗戰勝利作出巨大犧牲和貢獻。波方珍視同中方傳統友好，願同中方加強交往，以史為鑑，推動兩國關係持續發展，共同維護世界和平與安全。

訪問期間，王毅還與波蘭副總理兼外長西科爾斯基（Radosław Sikorski）舉行會談，並召開中波政府間合作委員會第四次全會，在會談後發表《中華人民共和國政府與波蘭共和國政府間合作委員會第四次全體會議共同文件》。

王毅表示，波蘭是他此次歐洲行的最後一站。幾天來，與歐洲朋友廣泛交流，對當前歐洲面臨的挑戰感同身受。濫施關稅違反國際貿易規則，損害各國正當利益，中歐應共同予以抵制反對。面對單邊霸凌，妥協沒有出路，為虎作為虎作倀終將損害自身利益。國際情勢越是複雜動盪，中波、中歐越要秉持建交初心，堅持夥伴定位，加強團結協作，維護自身正當權益及國際公平正義。

西科爾斯基則稱，波方高度重視對華關係，堅定奉行一個中國政策，願充分發揮好波中政府間合作委員會機制作用，加強各級交往，拓展經貿、人文等各領域交流合作特別是新能源汽車等大項目合作。關稅戰無視世貿規則，損害產供鏈穩定，不符合任何一方利益。目前國際治理體系無法適應國際力量對比變化，波方重視中方提出的全球治理倡議，願同中方加強溝通協作，並推動改革完善全球治理體系。

王毅與波蘭副總理兼外長西科爾斯基會談時表示，濫施關稅違反國際貿易規則，損害各國正當利益，中歐應共同予以抵制反對。（圖／取自大陸外交部網站）
