相互妥協 新教宗良十四世上任後中梵關係未受影響

聯合報／ 大陸中心／即時報導
9月12日，經河北省天主教教務委員會同意並報中國天主教主教團批准，天主教張家口教區舉行崔太主教榮休儀式。崔太原為「地下主教」。（圖／取自中國天主教官網）
據中國天主教官網消息，9月12日，經河北省天主教教務委員會同意並報中國天主教主教團批准，天主教張家口教區舉行崔太主教榮休儀式。同日，經河北省天主教教務委員會同意並報中國天主教主教團批准，天主教張家口教區舉行馬彥恩就職輔理主教儀式。9月10日，天主教張家口教區王振貴主教祝聖典禮在河北省張家口市聖家主教座堂舉行。

香港星島日報指出，馬彥恩和崔太都是「地下主教」，此次獲得中國官方認可，而教廷則承認了張家口教區以及王振貴主教的合法地位，可謂「皆大歡喜」，也顯示新教宗良十四世上任之後，中梵關係不受影響。

報導稱，梵蒂岡是唯一未與北京建立外交關係的歐洲國家，中國自1958年成立「天主教愛國會」自選自聖主教。中國大陸約有1,200萬天主教徒，各地主教有「公開」及「地下」之分，前者經「愛國會」認可，後者則拒絕接受「愛國會」領導，但獲教廷承認。前任教宗方濟各對中國友好，中梵於2018年就主教任命簽署臨時協議，並且三度續約。

星島日報指出，宣化教區與西灣子教區均由教廷於1946年建立，歷史悠久，後者更一度為天主教在蒙古地區的傳教基地。1980年，官方將這兩個教區合併，建立張家口教區，但未被教廷認可。新教宗良十四世上任兩個月，正式承認張家口教區，取消原有的宣化和西灣子兩個教區，新教區大概有8.5萬教徒。

根據中國天主教官網消息，王振貴主教祝聖典禮由中國天主教愛國會主席、中國天主教主教團副主席、北京教區李山主教主禮。河北省內50多位神父，以及修女、修生和教友代表約300人參加了祝聖典禮。

王振貴主教，1962年11月19日出生於河北張家口市，聖名若瑟。1984年至1988年，在河北省天主教神學院攻讀神哲學，1990年5月24日晉鐸，2025年3月28日當選為天主教張家口教區候任主教。

在中國天主教官網的報導中，馬彥恩與崔太均表達愛國愛教，堅持獨立自主自辦教會原則，堅持中國天主教中國化方向，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興貢獻力量。

9月12日上午，經河北省天主教教務委員會同意並報中國天主教主教團批准，天主教張家口教區舉行馬彥恩就職輔理主教儀式。馬彥恩原為「地下主教」。（圖／取自中國天主教官網）
9月10日，中國天主教張家口教區王振貴主教祝聖典禮在河北省張家口市聖家主教座堂舉行，梵諦岡教廷也承認張家口教區及王振貴主教的合法地位。（圖／取自中國天主教官網）
