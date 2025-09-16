何立峰：中美就減少投資障礙、促進經貿合作達成框架共識

中美於台北時間15日深夜在西班牙馬德里完成新一回合會談後，據新華社報導，雙方就以合作方式妥善解決TikTok相關問題、減少投資障礙、促進有關經貿合作等達成了基本框架共識。雙方將就相關成果文件進行磋商，並履行各自國內批准程序。

大陸國務院副總理何立峰表示，中方維護自身正當權益的決心堅定不移，將堅決維護國家利益和海外中資企業的合法權益。對於TikTok問題，中方將依法依規開展技術出口審批。同時，中國政府充分尊重中國海外企業意願，支持企業在符合市場原則基礎上，與合作方開展平等商業談判。

何立峰指出，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方擁有廣闊的合作空間和廣泛的共同利益。中美合則兩利、鬥則俱傷。希望美方與中方相向而行，盡快取消有關對華限制措施，以實際行動共同維護來之不易的會談成果，為中美經貿關係的穩定持續營造良好氛圍。

報導稱，雙方一致認為，穩定的中美經貿關係對兩國意義重大，也對全球經濟穩定和發展有著重要影響。雙方將繼續落實好兩國元首通話重要共識和前期經貿會談成果，充分發揮中美經貿磋商機制作用，不斷增進共識、化解分歧、加強合作，爭取更多雙贏結果，促進中美經貿關係健康、穩定、可持續發展，為世界經濟注入更多穩定性。

中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼在會談結束後中方代表團舉行的新聞發布會上則表示，中方注意到，在中美經過一系列經貿磋商後，美方仍然在不斷擴大對中國實體的制裁。

李成鋼指出，美方泛化國家安全，不斷擴大對中國實體的制裁清單，長臂管轄的手越伸越長，這是典型的單邊霸凌行徑，有違國際法和國際關係的基本準則，中方對此堅決反對，並在會談中向美方提出了嚴正關切。

李成鋼強調，中美雙方經貿會談的成果來之不易，美方不能一方面讓中方照顧美方的關切，另一方面又持續打壓中國的企業。中方敦促美方糾正錯誤，盡快取消這些限制措施，與中方相向而行，共同維護來之不易的中美經貿磋商成果，推動雙邊經貿關係健康、穩定、可持續發展。