中美會談TikTok過招 李成鋼：雙方達成基本框架共識

聯合報／ 記者黃雅慧謝守真／即時報導
中美雙方14日在西班牙馬德里舉行會談，主要針對TikTok等雙方關切問題進行討論。圖取自新華社
中美雙方14日在西班牙馬德里舉行會談，主要針對TikTok等雙方關切問題進行討論。圖取自新華社

大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼15日說，過去兩天，中美雙方在西班牙馬德里舉行會談。並提到就TikTok等雙方關注的經貿問題進行了坦誠、深入、建設性的溝通。

新華社報導，李成鋼稱，中美雙方積極落實中美兩國元首通話重要共識，充分發揮中美經貿磋商機制作用，在相互尊重、平等協商的基礎上，就TikTok等雙方關注的經貿問題進行了坦誠、深入、建設性的溝通。

李成鋼說，關於TikTok問題，中國一貫反對將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化，絕不會以犧牲原則立場、企業利益和國際公平正義為代價，尋求達成任何協議。中方將堅決維護國家利益和中資企業合法權益，依法依規開展技術出口審批。同時，中國政府充分尊重企業意願，支持企業在符合市場原則基礎上，開展平等商業談判。

李成鋼稱，本次會談，雙方圍繞TikTok及中方有關關切進行了坦誠、深入交流，就以合作方式妥善解決TikTok相關問題，減少投資障礙，促進有關經貿合作等達成了基本框架共識。

美國總統川普稍早表示，將於本周五與大陸國家主席習近平通話，暗示已與中國達成TikTok協議。

美國政府面臨9月17日的最後期限，要求TikTok剝離美國業務，或是關閉當地社交媒體應用程式。美國國會去年通過了一項法律，禁止應用程式商店營運商蘋果和谷歌等公司在美國分發TikTok，理由是TikTok屬於「外國對手控制的應用程式」。不遵守規定的公司將面臨罰款。今年1月，川普簽署了一項行政命令，給予字節跳動額外75天的時間達成協議。4月和6月，川普又透過行政命令再次延長了協議期限。

TikTok 美國 經貿

延伸閱讀

華府市長稱不再配合ICE執法 川普威脅首都進緊急狀態

中國邀川普訪中會習近平？ 中方避答指無訊息可提供

美國史上首位！川普將兩度赴英進行國是訪問 王室高規格接待

已邀請川普今年訪華？陸外交部：沒有可提供的資訊

相關新聞

陸審議新法 境外破壞民族團結將追責

大陸全國人大常委會會議上周審議「民族團結進步促進法」草案。根據草案條文，任何組織和個人不得妨礙公民學習和使用官方通用語言...

台旅遊業者赴湘台會 籲解除禁團令

政府實施赴陸觀光「禁團令」三年多，昨約百名台灣旅遊業者赴張家界出席湖南首屆兩岸旅遊發展大會，海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭...

中美會談TikTok過招 李成鋼：雙方達成基本框架共識

大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼15日說，過去兩天，中美雙方在西班牙馬德里舉行會談。並提到就TikTok等雙方關...

AIT「台灣地位未定」論 大陸外交部強硬回應

針對美國在台協會（AIT）稱，中國大陸故意扭曲二戰時期的文件，以向台灣施壓並孤立台灣，因為這些協議並未確定台灣的最終政治...

已邀請川普今年訪華？陸外交部：沒有可提供的資訊

針對法新社報導，中國大陸已邀請美國總統川普在今年訪問中國，但由於雙方在貿易和芬太尼問題上的分歧，美方尚未做出回應。對此，...

喊解「禁團令」時機已到 蕭博仁：陸方仍允福建、上海赴台遊

湖南張家界今舉辦「首屆海峽兩岸（湖南）旅遊高質量發展大會」，海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁、旅行商業同業公會全國聯合會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。