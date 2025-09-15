中美會談TikTok過招 李成鋼：雙方達成基本框架共識

大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼15日說，過去兩天，中美雙方在西班牙馬德里舉行會談。並提到就TikTok等雙方關注的經貿問題進行了坦誠、深入、建設性的溝通。

新華社報導，李成鋼稱，中美雙方積極落實中美兩國元首通話重要共識，充分發揮中美經貿磋商機制作用，在相互尊重、平等協商的基礎上，就TikTok等雙方關注的經貿問題進行了坦誠、深入、建設性的溝通。

李成鋼說，關於TikTok問題，中國一貫反對將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化，絕不會以犧牲原則立場、企業利益和國際公平正義為代價，尋求達成任何協議。中方將堅決維護國家利益和中資企業合法權益，依法依規開展技術出口審批。同時，中國政府充分尊重企業意願，支持企業在符合市場原則基礎上，開展平等商業談判。

李成鋼稱，本次會談，雙方圍繞TikTok及中方有關關切進行了坦誠、深入交流，就以合作方式妥善解決TikTok相關問題，減少投資障礙，促進有關經貿合作等達成了基本框架共識。

美國總統川普稍早表示，將於本周五與大陸國家主席習近平通話，暗示已與中國達成TikTok協議。

美國政府面臨9月17日的最後期限，要求TikTok剝離美國業務，或是關閉當地社交媒體應用程式。美國國會去年通過了一項法律，禁止應用程式商店營運商蘋果和谷歌等公司在美國分發TikTok，理由是TikTok屬於「外國對手控制的應用程式」。不遵守規定的公司將面臨罰款。今年1月，川普簽署了一項行政命令，給予字節跳動額外75天的時間達成協議。4月和6月，川普又透過行政命令再次延長了協議期限。