台旅遊業者赴湘台會 籲解除禁團令

政府實施赴陸觀光「禁團令」三年多，昨約百名台灣旅遊業者赴張家界出席湖南首屆兩岸旅遊發展大會，海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁直言，解除禁團令的「Timing」應已到了，陸方對開放福建、上海居民赴台遊的政令也還未解除，只待我方同意，希望政府不要讓政治力介入兩岸正常交流。

第十七屆湘台經貿文化交流合作會（湘台會）十五至廿一日在湖南舉行，作為四大專題活動之一的首屆海峽兩岸（湖南）旅遊高質量發展大會昨在張家界慈利縣舉辦，兩岸約兩百人出席，其中台灣旅行業者約一○六人，會上進行涉及卅六家企業或單位的文旅、招商項目簽約。

蕭博仁昨受訪表示，禁團令到現在已三年多，業者多次反映已沒有存在必要，例如雖禁止登廣告，但人民有居住遷徙自由，實際上「團體還是有在出」，也沒受到處分。他認為政府遲未放行，讓業界感到「傷害性不大，侮辱性極強」，經過前陣子大罷免的沉澱後，將持續和陸委會等部門溝通，希望不讓政治力介入兩岸交流。

蕭博仁提到，據可靠消息，大陸先前表示將恢復福建、上海居民赴台遊後，政令並沒有解除，只要我方同意就可組團來台。他並指，去年台旅會擬訪問大陸與海旅會人員見面，也聯繫民間業者包括旅行公會六人出席，但臨時取消，令人遺憾。

國民黨前主席洪秀柱昨也出席旅發會，呼籲兩岸觀光重啟，認為因民進黨政府禁團令阻撓，讓兩岸失去互動理解機會，這種傷害最終是由兩岸人民共同承擔。洪今將出席湘台會開幕式，國台辦副主任潘賢掌也將出席。