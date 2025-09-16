陸審議新法 境外破壞民族團結將追責

大陸全國人大常委會會議上周審議「民族團結進步促進法」草案。根據草案條文，任何組織和個人不得妨礙公民學習和使用官方通用語言文字；不得以民族身分、風俗習慣、宗教信仰等為由，故意引發或者激化矛盾，擾亂公共秩序。草案還提出，境外人士如有破壞民族團結進步的行為，將依法追究法律責任。

據新華社報導，二○○九年新疆爆發「七五暴亂」，大陸官方開始調整民族政策，強調鑄牢中華民族共同體意識，淡化民族差異。「民族團結進步促進法」草案首次以專門法律的形式，將「民族團結」系統納入官方治理。

其中在「構築共有精神家園」方面，草案規定，公民應當維護中華民族的形象，尊重中華民族形成和發展的歷史，不得進行侮辱、貶損和褻瀆；大陸官方全面推廣普及通用語言文字，推動學前兒童學會普通話（國語）。

草案提到，支持香港、澳門展開中華民族歷史、中華文化和國情教育，引導港澳同胞自覺維護國家主權、安全、發展利益；促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，增進台灣民眾對中華民族的歸屬感、認同感、榮譽感，推動兩岸民眾共同弘揚中華文化，增強同屬中華民族、同是中國人的認識。

草案強調，境外的組織和個人，針對大陸實施破壞民族團結進步、製造民族分裂的行為，依法追究法律責任。