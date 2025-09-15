AIT「台灣地位未定」論 大陸外交部強硬回應

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
大陸外交部發言人林劍。（大陸外交部網站）
針對美國在台協會（AIT）稱，中國大陸故意扭曲二戰時期的文件，以向台灣施壓並孤立台灣，因為這些協議並未確定台灣的最終政治地位。中國大陸外交部發言人林劍今天回應表示，美方謬論顛倒黑白、混淆視聽，中方對此強烈不滿，堅決反對。

據環球網，林劍在9月15日的大陸外交部例行記者會上表示，台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分，《開羅宣言》《波茨坦公告》《日本投降書》等一系列具有國際法效力的文件，都清楚確認了中國對台灣的主權。美方有關機構的謬論顛倒黑白、混淆視聽，中方對此強烈不滿，堅決反對。

林劍說，台灣地位問題早在1945年中國人民抗日戰爭勝利時就已經徹底解決。所謂「舊金山和約」是二戰之後，美國糾集一些國家，在排斥「中華人民共和國」、蘇聯的情況下，對日單獨媾和而發表的非法、無效文件。

林劍說，「我要強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是不容置疑的歷史和法理事實，任何人任何勢力都無法改變。我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止以任何形式縱容支持台獨分裂勢力」。

