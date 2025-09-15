聽新聞
0:00 / 0:00
已邀請川普今年訪華？陸外交部：沒有可提供的資訊
針對法新社報導，中國大陸已邀請美國總統川普在今年訪問中國，但由於雙方在貿易和芬太尼問題上的分歧，美方尚未做出回應。對此，大陸外交部發言人林劍15日下午在例行記者會上表示，「沒有可以提供的資訊」。
林劍在回應記者提問時表示：「中美雙方的溝通管道是暢通的，關於你提到的具體問題，我沒有可以提供的資訊。」
亞太經合組織峰會定於10月下旬至11月初在南韓慶州市舉行。CNN日前報導，根據三名川普政府官員透露，美中雙方已就兩國元首在峰會期間舉行雙邊會晤進行過認真討論，但尚未敲定具體安排。
在8月的一次通話中，習近平曾邀請川普夫婦訪問中國大陸，川普也邀請習近平夫婦訪美，但雙方都尚未確定具體日期。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言