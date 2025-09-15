喊解「禁團令」時機已到 蕭博仁：陸方仍允福建、上海赴台遊

湖南張家界今舉辦「首屆海峽兩岸（湖南）旅遊高質量發展大會」，海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁、旅行商業同業公會全國聯合會理事長吳盈良等台灣旅遊業代表與會。蕭博仁會後受訪時表示，我政府對旅行業者組團赴陸觀光「禁團令」的解除「Timing」應該已經到了，且據可靠消息，目前陸方對開放福建、上海居民赴台遊的政令也還未解除，只待我方同意。

蕭博仁曾任旅行商業同業公會全國聯合會理事長，去年底交棒給吳盈良，兩人此次和約百位台灣旅行業者，赴陸參加湘台會，今日上午出席湖南首屆兩岸旅發會，會後受訪時做出上述表示。

蕭博仁坦言，禁團令到現在已經三年多，中間過程業者一直在努力，多次反映認為禁團令已經沒有存在的必要。他舉例，雖然觀光署希望業者不要在媒體報章雜誌上廣告，但實際上「團體還是有在出」，也沒有受到處分。

事實上，雖政府維持禁團令，但人民有居住遷徙自由，旅行社在不能公開攬客下，也能透過代辦機票、保險，協助聯繫等方式讓遊客赴陸旅遊，享有類似服務。另雖今年初賴政府「國安十七條」發布後，觀光署曾發公文給旅遊業者，要求勸阻台人赴陸，當時旅遊業者也表示，公文僅是勸導，對實際業務並無影響。

因此，蕭博仁今天受訪時進一步表示，在經過前陣子大罷免後，這段期間可能大家還在沉澱，但他會持續和陸委會等部門溝通，希望不要讓政治力介入兩岸交流。

蕭博仁也透露，據可靠消息，大陸先前表示要恢復福建、上海居民赴台遊後，目前政令並沒有解除，只要我方同意，福建、上海還是可以組團到台灣，此行回台後將進行轉告和溝通。

至於今年的台北上海雙城論壇將舉辦，去年上海方宣布將恢復赴台遊，今年業界是否也有期待？他說，若有討論到的話，對旅行業者來講仍是喜訊，各方都可以為此繼續努力。