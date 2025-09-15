快訊

台南初選民調／謝龍介狂追！僅差陳亭妃5個百分點、大贏林俊憲

柯文哲羈押？不羈押？ 台北地院合議庭18:30宣示

韓職啦啦隊4年只賺40萬 李多慧曝人生4大危機…來台扭轉黑暗時刻

聽新聞
0:00 / 0:00

喊解「禁團令」時機已到 蕭博仁：陸方仍允福建、上海赴台遊

聯合報／ 記者陳政錄／湖南張家界即時報導
海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁（左）等台灣旅行業者出席湖南首屆兩岸旅發會。記者陳政錄／攝影
海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁（左）等台灣旅行業者出席湖南首屆兩岸旅發會。記者陳政錄／攝影

湖南張家界今舉辦「首屆海峽兩岸（湖南）旅遊高質量發展大會」，海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁、旅行商業同業公會全國聯合會理事長吳盈良等台灣旅遊業代表與會。蕭博仁會後受訪時表示，我政府對旅行業者組團赴陸觀光「禁團令」的解除「Timing」應該已經到了，且據可靠消息，目前陸方對開放福建上海居民赴台遊的政令也還未解除，只待我方同意。

蕭博仁曾任旅行商業同業公會全國聯合會理事長，去年底交棒給吳盈良，兩人此次和約百位台灣旅行業者，赴陸參加湘台會，今日上午出席湖南首屆兩岸旅發會，會後受訪時做出上述表示。

蕭博仁坦言，禁團令到現在已經三年多，中間過程業者一直在努力，多次反映認為禁團令已經沒有存在的必要。他舉例，雖然觀光署希望業者不要在媒體報章雜誌上廣告，但實際上「團體還是有在出」，也沒有受到處分。

事實上，雖政府維持禁團令，但人民有居住遷徙自由，旅行社在不能公開攬客下，也能透過代辦機票、保險，協助聯繫等方式讓遊客赴陸旅遊，享有類似服務。另雖今年初賴政府「國安十七條」發布後，觀光署曾發公文給旅遊業者，要求勸阻台人赴陸，當時旅遊業者也表示，公文僅是勸導，對實際業務並無影響。

因此，蕭博仁今天受訪時進一步表示，在經過前陣子大罷免後，這段期間可能大家還在沉澱，但他會持續和陸委會等部門溝通，希望不要讓政治力介入兩岸交流。

蕭博仁也透露，據可靠消息，大陸先前表示要恢復福建、上海居民赴台遊後，目前政令並沒有解除，只要我方同意，福建、上海還是可以組團到台灣，此行回台後將進行轉告和溝通。

至於今年的台北上海雙城論壇將舉辦，去年上海方宣布將恢復赴台遊，今年業界是否也有期待？他說，若有討論到的話，對旅行業者來講仍是喜訊，各方都可以為此繼續努力。

另，對於去年台旅會擬訪問大陸與海旅會就兩岸觀光議題會面，但被臨時取消。蕭博仁說，當時兩岸已經聯繫好了，也聯繫民間業者包括旅行公會六人出席，但後來說因立法院開議等理由臨時取消，我們也很遺憾。

「首屆海峽兩岸（湖南）旅遊高質量發展大會」今在湖南張家界舉行，會上簽署兩岸文旅相關合作項目。記者陳政錄／攝影
「首屆海峽兩岸（湖南）旅遊高質量發展大會」今在湖南張家界舉行，會上簽署兩岸文旅相關合作項目。記者陳政錄／攝影

上海 福建 理事長

延伸閱讀

畢德投資上海裁員 突顯大陸併購交易困難

中首位機器人博士生赴上戲報到 與央視主播靈活互動

湖南首屆兩岸旅發會 洪秀柱：「禁團令」阻斷民心交流

日方一路追蹤拍攝福建艦 遭諷「解放軍御用攝影師」

相關新聞

已邀請川普今年訪華？陸外交部：沒有可提供的資訊

針對法新社報導，中國大陸已邀請美國總統川普在今年訪問中國，但由於雙方在貿易和芬太尼問題上的分歧，美方尚未做出回應。對此，...

中共解放軍發布《把勝利的旗幟插在寶島上》MV 台北101影像包括在內

中共解放軍東部戰區發布《把勝利的旗幟插在寶島上》MV，影片畫面包括兩棲登陸、奪島演習和台北101等台灣地標，以及「擁抱澎...

AIT「台灣地位未定」論 大陸外交部強硬回應

針對美國在台協會（AIT）稱，中國大陸故意扭曲二戰時期的文件，以向台灣施壓並孤立台灣，因為這些協議並未確定台灣的最終政治...

喊解「禁團令」時機已到 蕭博仁：陸方仍允福建、上海赴台遊

湖南張家界今舉辦「首屆海峽兩岸（湖南）旅遊高質量發展大會」，海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁、旅行商業同業公會全國聯合會...

解放軍再有4將領落馬 學者：習近平陷「帝王的困境」

中共十四屆全國人大常務委員會第十七次會議12日在北京閉幕後，再有四名解放軍將領被罷免全國人大代表資格，包括一名上將、三名...

南韓外長周三訪陸 討論習近平訪韓事宜

南韓外交部9月15日稱，外長趙顯將於17日與18日訪問中國大陸，行程包括與大陸外長王毅舉行會晤，討論大陸國家主席習近平下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。