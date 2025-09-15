習近平：建設好全國統一大市場 才能從容應對風險

美中關稅爭端未解、且展開第4次談判之際，中共黨刊「求是」雜誌明天將發表總書記習近平要求「縱深推進全國統一大市場建設」的文章，指建設全國統一大市場是「贏得國際競爭主動權」的需要，必須建設好以增強「從容應對風險挑戰的底氣」。

新華社今天報導，習近平這篇題為「縱深推進全國統一大市場建設」的文章，預定16日在第18期「求是」雜誌發表，提到上述內容。

文章強調，建設「全國統一大市場」，是中共中央作出的重大決策，不僅是構建「新發展格局」、推動「高質量發展」的需要，而且是「贏得國際競爭主動權」的需要。中國作為全球第2大消費市場，必須把全國統一大市場建設好，「增強我們從容應對風險挑戰的底氣」。

這篇文章指出，縱深推進「全國統一大市場」建設，基本要求是「五統一、一開放」。「五統一」就是統一市場基礎制度，特別是實現產權保護、公平競爭、品質標準等制度的統一；統一市場基礎設施，打通物流、資金流、信息流，健全現代商貿流通體系。

統一政府行為尺度，地方在推動經濟發展特別是招商引資時，哪些能幹哪些不能幹有明確規矩，不能各行其是；統一市場監管執法，明確市場監管行政處罰裁量基準，一把尺子量到底；統一要素資源市場，促進自由流動、高效配置，減少資源錯配和閒置浪費。

文章說，「一開放」就是持續擴大開放，實行對內對外開放聯通，不搞封閉運行。

這篇文章指出，要聚焦重點、難點，下決心清除頑瘴痼疾。一是著力整治企業低價無序競爭亂象。「內捲」重災區要依法、依規有效治理。更好發揮行業協會自律作用，引導企業提升產品品質。推動落後產能有序退出。

二是著力整治政府採購招標亂象。重點整治最低價得標、以次充好、利益勾連等突出問題。規範政府採購和招標投標，加強對得標結果的公平性審查；三是著力整治地方招商引資亂象。要制定全國統一的地方招商引資行為清單，明確鼓勵和禁止的具體行為。加強招商引資資訊披露。

四是著力推動「內外貿一體化發展」。暢通出口轉內銷路徑，提高國內國際標準一致性，培育一批內外貿優質企業；五是著力補齊法規制度短板（缺陷）。持續開展規範涉企執法專項行動。健全有利於市場統一的財稅體制、統計核算制度和信用體系；六是著力糾治政績觀偏差。完善「高質量發展」考核體系和幹部政績考核評價體系。

文章強調，建設全國統一大市場「既是攻堅戰，也是持久戰」，各地區各部門要從政治和全局高度抓好落實。中央和地方、地方和地方、政府和企業、企業和企業都要加強協調配合，形成推進合力。