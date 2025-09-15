中共解放軍發布《把勝利的旗幟插在寶島上》MV 台北101影像包括在內

中共解放軍東部戰區發布《把勝利的旗幟插在寶島上》MV，影片畫面包括兩棲登陸、奪島演習和台北101等台灣地標，以及「擁抱澎湖灣，駐泊基隆港」、「擊水日月潭，俯瞰阿里山」的歌詞。大陸網友稱，「歌詞裡的寶島是不是有點太直接了！」

中共解放軍東部戰區陸軍微信公眾號「人民前線」9月13日發文，介紹軍營原創曲目《把勝利的旗幟插在寶島上》，並寫道：「將強軍信念融入鏗鏘旋律，用歌聲培塑血性膽魄，用誓言激昂精強能，用號角凝聚攻堅力量」。文中也同時配上3分33秒的歌曲MV。

香港《星島日報》報導，引起外界注意的是，這首軍歌歌詞以「統一的先鋒」、「正義的力量」定義軍隊角色，內容則直指台灣地標：「擁抱澎湖灣，駐泊基隆港」、「擊水日月潭，俯瞰山」。

MV一開始呈現了從古代戰爭場景切換至二戰後期國共內戰的歷史場景，包括佔領南京總統府插旗的畫面。旁白講述道：「我百萬雄師奮勇過江，一舉擊破號稱固若金湯的長江天險。」

此後，MV中還穿插了兩棲登陸、奪島演習等畫面，背景也多次出現台北101等台灣地標建築。有大陸網友留言稱「統一的訊號已經發出」「歌詞裡的寶島是不是有點太直接了」。

中共解放軍東部戰區近年頻頻組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊聯合軍演，實施遠程火力實彈射擊演練，模擬對台軍事行動場景。