解放軍再有4將領落馬 學者：習近平陷「帝王的困境」

中共十四屆全國人大常務委員會第十七次會議12日在北京閉幕後，再有四名解放軍將領被罷免全國人大代表資格，包括一名上將、三名中將，其中兩人是中共二十屆中央委員。日本國際教養大學全球研究項目助理教授陳宥樺指出，這是習近平大權在握的現象，但習也已經開始陷入「帝王的困境」。

根據中共全國人民代表大會常務委員會12日公告，最新遭罷免全國人大代表職務的四名解放軍將領為：武警部隊司令員王春寧上將、火箭軍紀委書記汪志斌中將、中央軍委後勤保障部部長張林中將、中央軍委聯勤保障部隊政委高大光中將。

大陸財新網指出，截至今年9月，解放軍已經有20名將領被罷免十四屆全國人大代表職務，包括六名上將、12名中將、兩名少將。

根據維基百科資料，中共中央總書記習近平上任後，自2012年11月以來，累計已有97名解放軍將領落馬，其中上將15名。

對此，陳宥樺認為，中共眾多高階將領在近年內紛紛落馬是習近平大權在握的現象，而非權力動搖的現象。原因在於擔任中共總書記超過12年的習，現在有點類似於毛澤東的晚年，開始陷入「帝王的困境」—雖然大權在握，但總是懷疑身邊的人，因此不斷清洗可能的潛在政治對手。

陳宥樺指出，這是習近平讓自己每天睡得心安的方法，這種現象在社會主義國家裡常常看見。毛澤東發動文革鬥爭他政治對手的時候是72歲，習近平現在也剛好72歲。

陳宥樺表示，另外，大家常常忽略的一點是，習權力不穩的說法若要成立，前提必須要有個與習近平政治實力相當的政治對手或派系，但綜觀目前中共各常委，看不到這種人物的存在。

因此，陳宥樺認為，迄今依然不斷有解放軍高階將領落馬，是習近平權力穩固之說是比較合理的判斷。