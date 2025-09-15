南韓外長周三訪陸 討論習近平訪韓事宜

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
南韓外長趙顯將於9月17日和18日訪問中國大陸。（路透）
南韓外交部9月15日稱，外長趙顯將於17日與18日訪問中國大陸，行程包括與大陸外長王毅舉行會晤，討論大陸國家主席習近平下個月訪問南韓在內的多項計劃。

據韓聯社報導，這次是趙顯就任外長後首次訪華，也是南韓新政府成立後，首次舉行雙邊外長會面。韓聯社預測，北韓問題和中方在黃海水域設置構造物的問題，也可能被納入會談議題。

亞太經合組織峰會10月下旬至11月初將在南韓慶州市舉行。CNN日前曾報導，根據三名特朗普政府官員透露，美中雙方已就兩國元首在峰會期間舉行雙邊會晤進行過認真討論，但尚未敲定具體安排。

在8月的一次通話中，習近平邀請美國總統川普夫婦訪問中國，川普也邀請習近平夫婦訪美，但尚未確定具體日期。

