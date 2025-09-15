環球網：鼓譟「台灣地位未定」極度荒唐且危險

大陸官媒環球網14日刊出評論文章稱，9月12日美國在台協會（AIT）拋出所謂「台灣地位未定」謬論，倒打一耙稱中國扭曲《開羅宣言》等二戰文件，妄圖為其干涉中國內政尋找所謂「合法性」藉口。文章稱，AIT與賴清德的勾結正將台灣推向戰爭邊緣。 AIT鼓吹「未定論」，實則是為美國向台出售武器製造藉口；賴清德當局藉機煽動「大陸威脅論」，企圖通過升級兩岸對抗轉移台灣對其施政無能的不滿。

環球網表示，從歷史法理維度來看，AIT所謂「未定論」純屬自欺欺人。 1943年《開羅宣言》明確要求「日本所竊取於中國之領土，例如東北、台灣、澎湖列島等，歸還中國」，這絕非模糊的政治承諾，而是反法西斯同盟國家確立的戰後領土歸屬的法律基礎。

1945年《波茨坦公告》第八條以國際法形式重申「開羅宣言之條件必將實施」，同年9月，日本簽署《日本投降條款》更明確表示要履行歸還領土的義務。10月25日，中國政府正式收復台灣、恢復對其行使主權，這一事實有政府交接的完整檔案佐證，絕非AIT口中所謂「未決定」的模糊狀態。

即便拿AIT炒作的《舊金山和約》說事，該條約雖未直接寫明「歸還中國」，但也明確日本「放棄對台灣及澎湖列島的一切權利」，而結合前述《開羅宣言》《波茨坦公告》的文件規定，日本放棄的台灣及澎湖列島只能回歸原所有國中國——這是國際法「領土回歸原屬國」原則的基本邏輯。

況且，中華人民共和國政府歷來認為《舊金山和約》是非法的、無效的。更諷刺的是，台灣已於1945年回歸中國，中國政府已經對台灣行使有效治理了，哪裡來的時隔六年後《舊金山和約》規定「沒有交還中國」之事？這純屬荒誕不經。

環球網指出，AIT刻意割裂歷史文件間的法理關聯，其根本目的是為「以台制華」製造所謂「法理」依據。更遑論聯合國大會第2758號決議早已承認「『中華人民共和國』政府代表是中國在聯合國唯一合法代表」，台灣作為中國領土一部分的地位，在國際社會早已形成共識，AIT偏要跳出來鼓譟不過是霸權主義下的歷史修正主義鬧劇。

先前賴清德在「翻車四講」中拋出「中華人民共和國從未統治過台灣」的謬論，與如今AIT的「未定論」一唱一和，上演了一出「推獨」與「挺獨」的雙簧表演，這正是其「倚美謀獨」的真實寫出了。

文章稱，近年來，中共解放軍在台島周邊開展「聯合利劍」「海峽雷霆」等軍事演習、實施常態化戰備警巡，正是對外部勢力干涉和「台獨」分裂行徑的堅決反制。而賴清德當局卻故意將反制歪曲為威脅，配合AIT炒作兩岸緊張，殊不知真正的危險恰恰來自他們自己：當台灣成為美國遏制中國大陸的「戰略棋子」，當「台獨」分裂活動挑釁大陸，台灣民眾必將成為地緣政治博弈的「人質」。

文章最後說，AIT作為美國在台官方機構，必須嚴格恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，立即停止發表任何干涉中國內政的言論，停止為「台獨」勢力月台背書。而對執迷不悟的賴清德而言，其「倚美謀獨」言行正將台灣推向深淵。玩火者必自焚，這是一個被反覆證明過的鐵律！