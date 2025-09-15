中國審議新法 境外破壞民族團結將受法律制裁

快訊

中央社／ 台北15日電

中國全國人大常委會會議上週審議「民族團結進步促進法」草案。根據已公布的內容，境外人士如有破壞民族團結進步的行為，將依法追究法律責任。

據新華社，2009年新疆發生「七五暴亂」後，北京官方開始調整民族政策，強調「鑄牢中華民族共同體意識」，淡化民族差異。「民族團結進步促進法」草案是首次以專門法律的形式，將「民族團結」系統性地納入國家治理的頂層設計。該草案採用「序言+7章」體例，共設62條。

根據公布的草案內容，包含任何組織和個人不得妨礙公民學習和使用國家通用語言文字；不得以民族身分、風俗習慣、宗教信仰等為由，故意引發或者激化矛盾，擾亂公共秩序。

在「構築共有精神家園」方面，草案規定，應當維護中華民族的形象，尊重中華民族形成和發展的歷史，不得進行侮辱、貶損和褻瀆；國家全面推廣普及國家通用語言文字，推動學前兒童學會普通話。

草案規定，國家支持香港、澳門特區展開中華民族歷史、中華文化和國情教育，引導港澳同胞自覺維護國家主權、安全、發展利益。

草案也聲稱，國家促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，增進台灣同胞對中華民族的歸屬感、認同感、榮譽感，推動兩岸同胞共同弘揚中華文化，增強同屬中華民族、同是中國人的認識。

草案規定了促進各民族交往交流交融的社會條件和要求，包括促進各民族和諧融居、互嵌式發展。

草案還指，組織、策劃、實施暴力恐怖活動、民族分裂活動或者宗教極端活動，構成犯罪的，依法追究刑事責任。煽動或者資助實施上述行為，構成犯罪的，依法追究刑事責任。

草案還強調，境外的組織和個人，針對「中華人民共和國」實施破壞民族團結進步、製造民族分裂的行為，依法追究法律責任。

