AIT批評中國扭曲二戰文件 陸官媒指意圖以台制華

中央社／ 台北15日電

美國在台協會AIT）日前批評中國扭曲二戰文件，美國國務院表態稱與AIT口徑一致。中國官媒環球時報與相關評論認為，AIT的根本目的是為「以台制華」製造法理依據，呼籲AIT要嚴格遵守一個中國原則與中美三個聯合公報，停止發表任何干涉中國內政的言論，停止為台獨背書。

美國在台協會（AIT）發言人日前回覆中央社詢問時指出，中國刻意扭曲（intentionally mischaracterizes）二戰時期的文件，包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」和「舊金山和約」，試圖支持其脅迫台灣的行動。

有台灣媒體向美國國務院求證，美國國務院與AIT口徑一致，重申AIT的說法，指AIT已經準確地傳遞訊息。

外交部對此表示歡迎，並感謝AIT公開明確重申美方對台政策立場、駁斥中方虛假不實的論述，以及再次展現對台灣國際參與的堅定支持。

中國官媒環球時報與相關評論大力抨擊AIT的說法。除了探討3大文件當中，中國闡述的意涵，並連結AIT的說法與美中對抗的關聯性，指台灣是美國的一張牌，「AIT與賴清德的勾結正在將台灣推向戰爭邊緣」。

中國官媒環球時報發表一篇名為「鼓譟『台灣地位未定』極其荒唐且危險！」一文。當中認為，AIT的未定論是「自欺欺人」，刻意割裂歷史文件間的法理關聯，根本目的是為「以台制華」製造「法理」依據。

這篇文章說，總統賴清德拋出的「中華人民共和國未統治過台灣」與AIT的未定論「一唱一和」，上演了一齣「推獨」與「挺獨」的雙簧表演，是「倚美謀獨」寫照。

文章首先批評政府的兩岸政策，包含頒布17項限縮兩岸交流的措施，搞兩岸產業「脫鉤斷鏈」，將大陸汙名化為境外勢力等等，違背台灣民眾要和平、要交流、要發展的主流民意。而大罷免以0比32收場，顯示台灣民眾對「抗中保台」路線的厭倦。

文章接著批評美方，指AIT與賴清德正將台灣推向戰爭邊緣，並認為AIT鼓吹未定論，實則是為美國向台出售武器製造藉口。「當台灣成為美國遏制中國大陸的『戰略棋子』，當台獨分裂活動挑釁大陸，台灣民眾必將成為地緣政治博弈的人質。」

這篇文章最後指稱，AIT作為美國在台官方機構，必須嚴格恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，立即停止發表任何干涉中國內政的言論，停止為台獨勢力站台背書。

另一篇中國大陸的微信文章「否定『開羅宣言』，AIT意欲為何」認為，「美國為了遏制中國，掀起一股否定二戰後國際安排的『歪風』」。在美中貿易戰進入關鍵階段，並進入新一輪談判時，AIT跳出來就是想打一個組合拳，用「台灣牌」配合，在談判中一舉拿下中國。

這篇文章說，中美關係曲折複雜，還有很長的路要走，這個過程中，美國會不斷出各種牌，包括「台灣牌」，中國會以實力應對，並認為「台灣牌」的效應越來越小。

AIT前理事主席卜睿哲此前受訪表示，這是他首次看到AIT如此具體的措辭，但符合美國長期政策。

