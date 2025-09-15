快訊

湖南首屆兩岸旅發會 洪秀柱：「禁團令」阻斷民心交流

聯合報／ 記者陳政錄／湖南張家界即時報導
國民黨前主席洪秀柱15日上午出席首屆海峽兩岸（湖南）旅遊高質量發展大會，喊話兩岸觀光重啟。記者陳政錄／攝影
國民黨前主席洪秀柱15日上午出席首屆海峽兩岸（湖南）旅遊高質量發展大會，喊話兩岸觀光重啟。記者陳政錄／攝影

湖南張家界慈利縣今舉辦「首屆海峽兩岸（湖南）旅遊高質量發展大會」，國民黨前主席洪秀柱喊話讓兩岸觀光重啟，表示因民進黨政府「禁團令」的阻撓，台灣旅遊業者哀鴻遍野，也讓兩岸失去互動理解的機會。洪秀柱說，「阻斷觀光就是阻斷民心的交流」，強調這種傷害最終是由兩岸人民共同承擔。

第十七屆湘台經貿文化交流合作會（簡稱「湘台會」）15日至21日在湖南舉行。在湘台會開幕式明日在長沙登場前，作為四大專題活動之一的兩岸旅遊高質量發展大會，今天上午於湖南張家界慈利縣舉辦。

本次旅發會，陸方出席官員有國台辦交流局長李京文、湖南省委常委劉紅兵、張家界市委書記劉革安，台方則有洪秀柱，和海峽兩岸旅行發展協會理事長蕭博仁、旅行商業同業公會全國聯合會理事長吳盈良等台灣旅遊業者，和當地台商代表等出席，兩岸嘉賓約200多名。

本月初才剛赴北京，出席九三閱兵的洪秀柱，今日上午在旅發會上致詞。她說，2008年兩岸開放直航後，湖南與台灣交流熱絡，每年有超過30萬名台灣鄉親到訪湖南，許多把張家界當作旅遊首選，帶動兩岸文化經貿的交流。

洪秀柱接著感嘆，觀光曾經是兩岸「最柔軟、最真實」的緊密聯繫，然近年隨兩岸關係惡化，尤其疫情後民進黨政府「禁團令」的阻撓，這道枷鎖讓台灣旅遊業者哀鴻遍野，也讓兩岸失去互相理解的機會。她認為，阻斷觀光就是阻斷民心的交流，而這種傷害最終是由兩岸人民共同承擔，「受阻的時候隔閡加劇，誤解叢生」。

因此，洪秀柱提到，未來可讓湖南農特產品與台灣經濟農業結合，讓張家界文化資產與台灣文創互相激盪，或透過智慧旅遊和數位經濟展開新合作，為兩岸注入新活力。「但願我們能跨越山海，攜手同行，讓觀光重啟，讓交流加深，共創兩岸的雙贏」。

張家界市委書記劉革安表示，台灣一直是張家界重要旅遊客源地，今年1到8月已達7.48萬人，年增長76.5%，兩地經貿合作也蓬勃發展，希望透過此次大會，增進互信，共同描繪新時代兩岸文旅交流合作的新願景。他提出，全面落實各項對台政策，在旅遊從業者互認、金融和醫療服務等方面創新突破，歡迎廣大台胞來張家界探親訪友、旅遊渡假、投資興業。

率台灣旅遊業者赴陸參加活動的旅行商業同業公會全國聯合會理事長吳盈良表示，儘管有「禁團令」，但台灣民眾對赴陸旅遊的需求仍在上升，因此做為旅遊業者，需要到當地進行面對面溝通，了解例如張家界的交通建設、纜車路線的變化等。他說，若有一天政府放寬旅遊限制，旅行業者就能做好準備，提供更優質，有旅遊品質和安全保障的服務。

湘台會開幕式將於明日在長沙舉行，洪秀柱也預計出席，國台辦料將由主任宋濤親自出馬，在開幕式上致辭並舉行相關會見活動。

旅行業者認為，透過面對面接觸，實際了解，有助於提供更優質、有安全保障的旅遊產品。圖為天門山風景區內的纜車。記者陳政錄／攝影
旅行業者認為，透過面對面接觸，實際了解，有助於提供更優質、有安全保障的旅遊產品。圖為天門山風景區內的纜車。記者陳政錄／攝影
在湖南的兩岸旅遊高質量發展大會上，舉行多個兩岸文旅相關合作項目簽約儀式。記者陳政錄／攝影
在湖南的兩岸旅遊高質量發展大會上，舉行多個兩岸文旅相關合作項目簽約儀式。記者陳政錄／攝影
兩岸旅遊高質量發展大會，今天上午於湖南張家界慈利縣舉辦。記者陳政錄／攝影
兩岸旅遊高質量發展大會，今天上午於湖南張家界慈利縣舉辦。記者陳政錄／攝影

