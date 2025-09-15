快訊

柯文哲羈押庭法官問了「這一句」 法界研判：會再次交保

金鐘60／金鐘獎完整入圍名單一次看 「影后」楊謹華、謝盈萱等3人齊爭后

中職／曾說會一直陪著學弟 林哲瑄談引退數度淚崩：對不起騙了你們

管碧玲譴責中國漁船越界毒魚 籲依循海洋公約

中央社／ 台北15日電
海洋委員會海洋保育署15日舉辦2025海洋環境管理國際交流研討會，海委會主委管碧玲（圖）接受媒體聯訪時指出，近期扣留中國越界捕魚的漁船，甚至發現有人使用氰化物毒魚、破壞棲地等行為，對此予以譴責；重申應依循國際海洋法公約、守護海洋權益。中央社
海洋委員會海洋保育署15日舉辦2025海洋環境管理國際交流研討會，海委會主委管碧玲（圖）接受媒體聯訪時指出，近期扣留中國越界捕魚的漁船，甚至發現有人使用氰化物毒魚、破壞棲地等行為，對此予以譴責；重申應依循國際海洋法公約、守護海洋權益。中央社

海委會主委管碧玲今天表示，近期已扣留中國越界捕魚的漁船，甚至發現用氰化物毒魚、破壞棲地等行為，對此予以譴責；她重申應依循國際海洋法公約，守護海洋權益。

海洋委員會舉辦「2025海洋環境管理國際交流研討會」。會中管碧玲喊話中國，海洋廢棄物沒有國界，超越政治障礙，共同合作應對金門、馬祖等地的海洋廢棄物治理問題。

管碧玲會後接受媒體聯訪時表示：「中國進入我們管轄海域的行為多為騷擾，而不是執法；執法權牢牢掌握在我們這一方手中。我們為了保護、進行海上執法與打擊犯罪等工作，付出很多努力。」

管碧玲指出，最近已扣留了中國越界捕魚的漁船，他們甚至破壞了台灣的海洋國家公園（例如東沙環礁國家公園），有人使用氰化物毒魚，用破壞棲地的方法捕魚；仍會持續在海上執法、取締並扣留其船隻。

管碧玲呼籲中國，做這樣的小動作沒有意義，只是為了大內宣或大外宣，這樣的「宵小之舉」其實十分可笑；「國際海洋法公約」需要共同遵守，只有在國際法基礎上才能共同守護海洋權益，對於中國破壞國際法的行為予以譴責，並嚴正守衛海域。

管碧玲說，台灣會階段性增強海上監控量能，先發展無人機，再逐步擴展有人機，會循序漸進，一步一步往前走。

管碧玲

延伸閱讀

傳連江艦驅離陸船時「解放軍艦介入廣播」 海巡署：透過剪輯、前後倒置

韌性預算海巡署共編列295億元 含新建40艘海巡艦艇

第4艘千噸級花蓮艦交船 第5艘下水命名為「澎湖」

海巡追加預算獲通過 管碧玲樂喊：通知船廠不必賒帳了

相關新聞

環球網：鼓譟「台灣地位未定」極度荒唐且危險

大陸官媒環球網14日刊出評論文章稱，9月12日美國在台協會（AIT）拋出所謂「台灣地位未定」謬論，倒打一耙稱中國扭曲《開...

澳洲駐美大使陸克文列4因素 稱「川習會」有變數

美中高層近期密集接觸釋放出為「川習會」鋪路的信號，新加坡聯合早報報導，有「中國通」之稱的澳洲駐美國大使陸克文12日以視訊...

王毅談美對俄羅斯制裁：會使問題更複雜 中方不參與

美國總統川普日前表示，已準備好對俄羅斯實施重大制裁。中國外交部長王毅在斯洛維尼亞訪問時表示，「戰爭解決不了問題、制裁只會...

香港新施政報告優化高級公僕領導 追究失職最重可撤職

香港特首李家超將於17日發表新一份施政報告。有消息指，港府將優化高級公務員的系統建設，實施高級公務員問責機制，以加強公務...

澳門修法後首次立會選 貫徹愛國者治澳 投票率53%歷屆第3低

澳門特區14日舉行第8屆立法會選舉，投票時間由上午9時至晚上9時，投票氣氛熾熱。截至14日晚9時的臨時數據，直選的投票率...

俄財長：中俄擬建清算機構 避美與西方制裁風險

俄烏戰爭持續之際，俄羅斯財政部長安東．西盧安諾夫近日透露，俄羅斯和中國正在計畫建立清算機構，以減少對西方清算體系的依賴並...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。