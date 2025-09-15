管碧玲譴責中國漁船越界毒魚 籲依循海洋公約

海委會主委管碧玲今天表示，近期已扣留中國越界捕魚的漁船，甚至發現用氰化物毒魚、破壞棲地等行為，對此予以譴責；她重申應依循國際海洋法公約，守護海洋權益。

海洋委員會舉辦「2025海洋環境管理國際交流研討會」。會中管碧玲喊話中國，海洋廢棄物沒有國界，超越政治障礙，共同合作應對金門、馬祖等地的海洋廢棄物治理問題。

管碧玲會後接受媒體聯訪時表示：「中國進入我們管轄海域的行為多為騷擾，而不是執法；執法權牢牢掌握在我們這一方手中。我們為了保護、進行海上執法與打擊犯罪等工作，付出很多努力。」

管碧玲指出，最近已扣留了中國越界捕魚的漁船，他們甚至破壞了台灣的海洋國家公園（例如東沙環礁國家公園），有人使用氰化物毒魚，用破壞棲地的方法捕魚；仍會持續在海上執法、取締並扣留其船隻。

管碧玲呼籲中國，做這樣的小動作沒有意義，只是為了大內宣或大外宣，這樣的「宵小之舉」其實十分可笑；「國際海洋法公約」需要共同遵守，只有在國際法基礎上才能共同守護海洋權益，對於中國破壞國際法的行為予以譴責，並嚴正守衛海域。

管碧玲說，台灣會階段性增強海上監控量能，先發展無人機，再逐步擴展有人機，會循序漸進，一步一步往前走。