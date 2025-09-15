快訊

陸國安部稱破獲3名偽裝成外賣員的間諜 均遭判重刑

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
曹某、夏某、張某為間諜行為自購了外賣服、釣竿等物品，企圖掩飾犯罪行為。（圖／取自央視新聞）
曹某、夏某、張某為間諜行為自購了外賣服、釣竿等物品，企圖掩飾犯罪行為。（圖／取自央視新聞）

大陸國家安全部宣稱，近日，破獲一起境內人員為謀取不當利益，實施集團間諜犯罪的案件。

據央視新聞報導，曹某、夏某、張某三人是從工作人員中認識的好友，平日以兄弟相稱。然而兄弟三人因長期瀏覽境外網絡上的「灰產群」，逐漸不滿足於正常工作帶來的報酬收入，認為憑藉自己的聰明，可以在「灰色產業」中找到掙大錢的「捷徑」。

一次偶然的機會，曹某在境外網路平台認識一名境外間諜情報機關人員。對方與曹某「一見如故」，並熱情地向曹某提供一份蒐集中國軍事目標信息的工作，並許以高額報酬。

儘管曹某十分清楚其中的犯罪性質，也明確知道對方是境外間諜情報機關人員，但面對金錢的誘惑，還是選擇充當起對方的「馬前卒」，按照對方的指示在大陸境內某重點軍事區域附近設立「觀察哨」，定期向對方報送中方重要軍事目標動態信息。

更匪夷所思的是，曹某對這番間諜犯罪行為不僅不加掩飾，反而主動向該境外間諜情報機關人員介紹夏某、張某，並拉攏二人入夥，把自己的好友也引上了犯罪的「邪路」。

曹某、夏某、張某對自身間諜行為的犯罪性質有著充分的認知。為防止被發現，他們三人分別居住在不同的地點，相約使用境外加密通聯軟體聯絡，甚至還自購了外賣服、釣竿等物品，企圖掩飾犯罪行為。儘管採取了種種措施，三人因犯罪而導致的內心不安仍與日俱增。到案後，他們坦言「時刻都在擔心被舉報」「沒有睡過一天安穩覺」。

即便內心有著強烈的煎熬，曹某等三人仍沒有選擇向大陸國家安全機關自首，自認為他們所塑造的「外賣者」「釣魚佬」等人設天衣無縫、心存僥倖。但大陸國家安全機關很快就掌握相關情況並採取措施。最終，曹某、夏某、張某因犯間諜罪，為境外刺探、非法提供國家秘密罪，分別被判處有期徒17年、13年和9年。

央視新聞的報導並未透露三人是向境外哪個情報機關蒐集中國軍事信息。

