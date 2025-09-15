陸軍事名嘴張召忠公開露面 平息「已出事」謠言

被戲稱是「戰略忽悠局局長」的大陸知名軍事名嘴、評論家張召忠，在公眾視野中消失多年後，日前出席北京一場官方主辦的抗戰主題講座，平息早前關於他已「出事」的謠言。

北京市平谷區科學技術協會微信公眾號「平谷科普」9月10日發文預告，張召忠上11日下午2時，在平谷區影劇院主講題為「銘記抗戰歷史，認清世界戰略格局」的講座。講座由中共平谷區委員會和平谷區政府指導，平谷區委教育工委會和平谷區教委主辦。

據介紹，這場講座上，張召忠以「回望浴血抗戰的漫漫長路」，結合美國總統川普新政，探討現如今世界經濟、國際安全和軍事態勢的現狀與變化。

文章稱：「作為活躍於電視媒體、網路、新媒體的著名軍事評論家，因其幽默的解說風格、親民的軍事科學傳播路線、深厚紮實的理論功底、與時俱進的思維觀念，張召忠教授獲得了國民的一致好評，被親切地稱為『局座』。」

張召忠在中國多個社群媒體平台擁有逾千萬粉絲，不過在2020年突然全面停止更新，一度引起外界揣測。

上周的講座開始前，官方曾提供這場講座的網路直播鏈接，但在講座當天被臨時取消，不過張當天仍如期開講。觀察者網旗下「風聞社區」12日在微博引用網友照片顯示，在公眾視野中消失了五年的張召忠已是一頭白髮，「真的老了很多」，「局座白髮」也登上微博熱搜。

大陸民族主義網紅「蓋世英雄玉椒龍」在微博發文稱，張召忠這次出現，「好歹平息了網路謠言，公知前段時間還造謠他出事、造謠他去美國呢」。

網名「奧卡姆剃刀」的原中國陸軍工程大學副教授張弛則發文說，張召忠不再出現在公眾視野，跟現在的政策有關。 「據我了解，我曾經的老領導，退休的軍隊大專家，都不允許做社會兼職，這已經是個普遍性的紀律要求了。就是授課演講，也有著更加嚴格的報備要求。」

公開資訊顯示，今年73歲的張召忠，退休前任中國國防大學教研部副主任、教授，副軍職，海軍少將，軍事戰略學博士研究生導師，軍事裝備學科帶頭人。 1992年起參與中央電視台節目，負責分析國際軍事情勢。 2015年退休後開辦自媒體進行軍事科普和國防教育。

批評者因此封他為「戰略忽悠局局長」，意思是從戰略上忽悠美國。但這個帶有貶義的稱呼，卻在網路時代被玩成了一個梗，後成為粉絲對張召忠的戲稱。