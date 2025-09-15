澳門立法會完成改選 特首稱貫徹愛國者治澳原則

澳門昨天舉行第8屆立法會選舉，選出了26名議員，在選舉之前，有兩個被視為民主派的參選組別被取消參選資格；選舉結束後，行政長官岑浩輝聲稱選舉落實了「愛國者治澳」原則。

澳門當局今天凌晨公布完成初步點票工作，投票人數為17萬5272人，投票率是53.35%，26名議員順利選出，當中14人是透過地方一人一票選出的直選議員，12人是透過功能組別選出的間選議員。

岑浩輝在選舉結束後說，這是當局去年修訂立法會選舉法後首次舉行的選舉，意義十分重大；選舉落實了「一國兩制」、「澳人治澳」、高度自治方針，也充分貫徹了「愛國者治澳」原則。

澳門當局去年修改了立法會選舉法，以及「完善了候選人資格審查程序」，目的是在法律制度上落實「愛國者治澳」原則；修改後的選舉法規定，維護國家安全委負責判斷候選人是否擁護基本法和效忠澳門，並就不符合者向選管會提出審查意見書。

本屆選舉之前，澳門選舉管理委員會7月宣布，有兩組、一共12人的直選參選名單被取消資格，因為他們被裁定「不擁護基本法」、「不效忠澳門」。

遭取消參選資格的候選人分別來自「澳門創建民生力量」和「傳新力量」兩張候選名單，各有6名候選人，其中「傳新力量」的林宇滔為現任議員。

澳門立法會由直選、間選與委任三部分組成，共33人，每屆任期4年，除了14位直選議員、12位間選議員，另有7名議員由行政長官委任。