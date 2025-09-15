聽新聞
0:00 / 0:00
中美馬德里首日經貿磋商結束 今將續談
大陸國務院副總理何立峰與美國財長貝森特率領的美國代表團，當地時間14日在西班牙首都馬德里展開新一輪會談，討論關稅措施、出口管制及TikTok等經貿問題。
中美雙方代表當地時間下午約1時（台灣時間晚上7時）抵達西班牙外交部所在的聖十字宮（Palacio de Santa Cruz），西班牙外相迪亞斯在門外迎接。
路透引述貿易專家說法指出，此次會談取得實質突破的可能性很小，但可能再度延長TikTok在美國「不賣就禁」的寬限期。川普政府早前已三度延後該期限至9月17日。
新華社稍早前發表評論文章指出，本次雙方同意將TikTok議題納入會談，再次說明雙方正延續著通過對話解決分歧的路徑。會談取得積極成果需要雙方共同努力，但美方近期仍在不斷採取單邊、霸凌做法，包括在會談前還在不斷制裁中國企業，不利於雙方通過平等會談達成互利結果。
文章稱，平等對話是解決問題、消除對立的最佳途徑，唯有以對話溝通的「進」，方能遏制衝突對抗的「退」。
路透先前報導，中美貿易談判的實質成果預計會留給川普和大陸國家主席習近平的潛在會晤，時機或許是10月底在南韓舉行的APEC峰會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言