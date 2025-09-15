快訊

MLB／大谷單季135得分締生涯新高 道奇兩場暴打23分唯獨山本沒享受到

南韓恐再挨川普25%關稅！韓美協議1難題喬不攏 談好15%稅率拉警報

高鐵又爆行動電源自燃…消防員教「最有效滅火法」：家裡也適用

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸審議《民族團結》法 境外破壞民族團結將追責

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸將制定《民族團結進步促進法》，圖為2015年9月30日中共中央總書記習近平在「十一」前會見基層民族團結優秀代表。（新華社）
大陸將制定《民族團結進步促進法》，圖為2015年9月30日中共中央總書記習近平在「十一」前會見基層民族團結優秀代表。（新華社）

大陸全國人大常委會會議上周審議《民族團結進步促進法》草案。根據已公布的草案條文，任何組織和個人不得妨礙公民學習和使用國家通用語言文字；不得以民族身分、風俗習慣、宗教信仰等為由，故意引發或者激化矛盾，擾亂公共秩序。草案還提出，境外人士如有破壞民族團結進步的行為，將依法追究法律責任。

據新華社報導，2009年新疆爆發「七五暴亂」，官方開始調整民族政策，強調「鑄牢中華民族共同體意識」，淡化民族差異。《民族團結進步促進法》草案首次以專門法律的形式，將「民族團結」系統性地納入國家治理的頂層設計，採用了「序言+7章」的體例，共62條。

其中「構築共有精神家園」方面，草案規定，公民應當維護中華民族的形象，尊重中華民族形成和發展的歷史，不得進行侮辱、貶損和褻瀆；國家全面推廣普及國家通用語言文字，推動學前兒童學會普通話。草案規定，國家支持香港、澳門特區開展中華民族歷史、中華文化和國情教育，引導港澳同胞自覺維護國家主權、安全、發展利益。

草案規定了促進各民族交往交流交融的社會條件和要求，包括促進各民族和諧融居、互嵌式發展。草案強調，境外的組織和個人，針對「中華人民共和國」實施破壞民族團結進步、製造民族分裂的行為，依法追究法律責任。

延伸閱讀

阿拉伯—伊斯蘭緊急峰會 將聲援卡達譴責以色列

加味加熱菸合法上市但添加物草案仍在研議 莊人祥：持續討論檢驗配套

核可加味加熱菸上市挨批違法…國健署稱無疑慮 添加物草案尚未公告

為抗戰史再槓上！國台辦批陸委會：民族敗類有何資格說三道四

相關新聞

大陸審議《民族團結》法 境外破壞民族團結將追責

大陸全國人大常委會會議上周審議《民族團結進步促進法》草案。根據已公布的草案條文，任何組織和個人不得妨礙公民學習和使用國家...

共軍東部戰區發表攻台軍歌：《把勝利的旗幟插在寶島上》

中共對台文攻武嚇不斷。解放軍東部戰區陸軍政治工作部微信公眾號《人民前線》近日發表一首最新創作的攻台軍歌MV《把勝利的旗幟...

中美馬德里首日經貿磋商結束 今將續談

大陸國務院副總理何立峰與美國財長貝森特率領的美國代表團，當地時間14日在西班牙首都馬德里展開新一輪會談，討論關稅措施、出...

月初才赴北京參加九三閱兵 洪秀柱現身湖南將出席這活動

國民黨前主席洪秀柱本月初才赴北京出席中共九三閱兵，今日晚間現身湖南張家界慈利縣，觀賞「水上板板龍燈夜遊」演出，明後兩日，...

南韓外長將訪北京與王毅會晤 料討論習近平出席APEC事宜

南韓外交消息人士14日透露，南韓外交部長趙顯將於17日前後訪問中國，在北京同大陸外長王毅舉行會晤，圍繞韓中關係問題進行討...

澳門今舉行立法會選舉 巴士、輕軌免費搭乘讓選民赴投票

澳門14日舉行立法會選舉，早上9時至晚上9時投票。當局免費提供巴士、輕軌以及5條點對點接駁巴士線，方便澳門選民乘搭去投票...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。