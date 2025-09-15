共軍東部戰區發表攻台軍歌：《把勝利的旗幟插在寶島上》

中共對台文攻武嚇不斷。解放軍東部戰區陸軍政治工作部微信公眾號《人民前線》近日發表一首最新創作的攻台軍歌MV《把勝利的旗幟插在寶島上》，歌詞唱到：「擁抱澎湖灣，駐泊基隆港，定要把勝利的旗幟插到寶島上」。

《人民前線》表示，「強音激盪、使命催征，以歌詠誌、以樂抒懷，將強軍信念融入鏗鏘旋律，用歌聲培塑血性膽魄，用誓言激昂精武強能」。

MV一開始是古戰場兩軍對陣畫面，後拉回二戰結束國共再次爆發內戰的紀錄影像，搭配旁白稱：「我百萬雄師奮勇過江，一舉擊破號稱固若金湯的長江天險」，之後的畫面則是共軍渡過長江、占領南京，插旗中華民國南京總統府。

這首軍歌全首歌詞為：

「強軍路上，我們步履鏗鏘 演兵場上，練就精兵強將 保障場上，爭當能工巧匠 只待那一聲衝鋒號吹響 前進吧，戰友們 我們是統一的先鋒 前進吧，戰友們 我們是正義的力量 擁抱澎湖灣，駐泊基隆港 定要把勝利的旗幟插到寶島上 兩棲刀鋒，我們勢不可擋 海上蛟龍，勇敢劈波斬浪 空中利刃，振翅閃電追光 只為這一天展露鋒芒 前進吧，戰友們 我們是統一的先鋒 前進吧，戰友們 我們是正義的力量 擊水日月潭，俯瞰阿里山 定要把勝利的旗幟插到寶島上 前進吧，戰友們 我們是統一的先鋒 前進吧，戰友們 我們是正義的力量 擊水日月潭，俯瞰阿里山 定要把勝利的旗幟插到寶島上 插到寶島上」

這則MV發表後，有大陸網友稱：「符合我軍一貫先例，行動之前，輿論先行！」「文藝氛圍先搞起來，暖個場！」「就該這麼明明白白的。什麼叫練為戰？解放台灣，統一祖國，這就是練的目的戰的目標」「梧桐（武統的諧音）才是解決問題的唯一」。但也有網友吐槽，「這視頻有個片段有問題，開頭那支古代部隊是安祿山叛軍」。