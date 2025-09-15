聽新聞
0:00 / 0:00

增科技素養 北京1400間中小學要上AI通識課

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸積極培養學生AI技能，北京一千四百餘所中小學開設「人工智能通識課」。圖為日前北京服貿會期間，小朋友和機器人下五子棋。新華社
大陸積極培養學生AI技能，北京一千四百餘所中小學開設「人工智能通識課」。圖為日前北京服貿會期間，小朋友和機器人下五子棋。新華社

人工智慧時代來臨，大陸多地從小開始培養學生ＡＩ技能，北京市新學期一千四百餘所中小學開設新課「人工智能通識課」，每學年不少於八個課時（八堂課），覆蓋小學到高中全學段。內容含括基本了解ＡＩ、合理使用ＡＩ再到創新應用ＡＩ。

外界關注ＡＩ通識課要怎麼上，綜合央視、北京日報報導，北京市十一學校一分校的ＡＩ課堂上，六年級的學生正化身「代碼工程師」，嘗試打造屬於自己的智能體。該課程組老師王萌稱，小學階段核心目標是啟蒙和感知，會通過圖形化編程課程，ＡＩ來做繪本課程，還有像機器學習的初體驗，這種比較有趣的項目式課程，建構孩子對ＡＩ的感知。

在北京日壇中學，初中（國中）部學生們正在進行數據採集、模型訓練，體驗人臉識別功能如何生成，還嘗試製作出「新生刷臉簽到」等能解決真實問題的智慧程序。

北京宏志中學的ＡＩ課堂上，學生們正在探索ＡＩ「說話」背後的語音合成原理，並嘗試用語音複製技術，將文字轉換為自己的聲音。該中學的人工智慧課程體系注重分層教學、貫通培養，將ＡＩ課程分為基礎類、拓展類和提高類。

大陸中國教育科學研究院近期調查，對象包含卅二點二萬名學生、廿八點四萬名教師和五點二萬名家長，覆蓋大陸卅一個省。結果顯示百分之九十九的學生接觸過ＡＩ，百分之八十五點六的學生嘗試過用ＡＩ寫作業。

AI 北京 小學

延伸閱讀

南韓外長將訪北京與王毅會晤 料討論習近平出席APEC事宜

從小培養相關技能！北京1400多所中小學開AI通識課 練習「打造自己的智能體」

美對台政策改變？AIT：台灣地位未定

立法院議政園區民主特攻隊登場 最萌民主課堂！

相關新聞

南韓外長將訪北京與王毅會晤 料討論習近平出席APEC事宜

南韓外交消息人士14日透露，南韓外交部長趙顯將於17日前後訪問中國，在北京同大陸外長王毅舉行會晤，圍繞韓中關係問題進行討...

澳門今舉行立法會選舉 巴士、輕軌免費搭乘讓選民赴投票

澳門14日舉行立法會選舉，早上9時至晚上9時投票。當局免費提供巴士、輕軌以及5條點對點接駁巴士線，方便澳門選民乘搭去投票...

澳門舉行修法後首屆立法會選舉 稱要落實「愛國者治澳」

澳門14日舉行第8屆立法會選舉，選出14名直選議員及12名間選議員。這也是澳門選舉法修改後首次立法會選舉。

陸拚半導體自主 大基金三期進入「實戰」

中國大陸國家積體電路產業投資基金（俗稱大基金）三期近日首度披露投資動態，旗下子基金參與大陸三維積體電路（３ＤＩＣ）設備商...

增科技素養 北京1400間中小學要上AI通識課

人工智慧時代來臨，大陸多地從小開始培養學生ＡＩ技能，北京市新學期一千四百餘所中小學開設新課「人工智能通識課」，每學年不少...

月初才赴北京參加九三閱兵 洪秀柱現身湖南將出席這活動

國民黨前主席洪秀柱本月初才赴北京出席中共九三閱兵，今日晚間現身湖南張家界慈利縣，觀賞「水上板板龍燈夜遊」演出，明後兩日，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。