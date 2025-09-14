月初才赴北京參加九三閱兵 洪秀柱現身湖南將出席這活動

國民黨前主席洪秀柱本月初才赴北京出席中共九三閱兵，今日晚間現身湖南張家界慈利縣，觀賞「水上板板龍燈夜遊」演出，明後兩日，將有首屆海峽兩岸（湖南）旅遊高質量發展大會，和第十七屆湘台經貿文化交流合作會（簡稱湘台會）開幕式在湖南舉辦，預計有400多名台灣嘉賓出席。

洪秀柱近年多次赴陸，出席兩岸交流活動。因應首屆海峽兩岸（湖南）旅遊高質量發展大會、第三屆張家界旅遊發展大會將於湖南張家界慈利縣舉行，今日晚間，當地為與會兩岸嘉賓舉辦「水上板板龍燈夜遊」演出，結合當地非遺、民俗技藝等表演和歌舞演出，以及無人機燈光秀等。

據日前湖南省政府召開的記者會，宣布第十七屆湘台會將於於9月15日至21日在湖南舉辦，其中，兩岸旅遊高質量發展大會就是本屆湘台會的四大專題活動之一。

就首屆海峽兩岸（湖南）旅遊高質量發展大會將於明日舉行。張家界市委常委吳文海日前在記者會上說，本次共策畫了兩岸旅遊高質量發展大會、孫開華人物研究座談會、兩岸旅行商合作洽談會等9大板塊活動，彰顯兩岸融合與文旅發展的雙重定位，邀請約200名台灣各界和大陸嘉賓參與。

他說，大會透過兩岸旅行商合作洽談會、文旅項目觀摩等，展示張家界及慈利縣的優質文旅資源，推動產業對接、資源共享和市場共拓。張家界與台灣旅遊商代表將出席合作洽談會，推動雙方在線路合作、市場聯動、品牌共建等領域達成實質性合作成果。

至於第十七屆湘台會，四大專題活動分別為前述的首屆海峽兩岸(湖南)旅遊高質量發展大會，和在湘江新區的2025年湘台企業家攜手青年創新創業交流活動、岳陽市的第四屆海峽兩岸農業文化交流活動、長沙的2025湘台青年企業家融合發展大會。

湘台會主體活動為16日上午的開幕式，按照慣例，將安排湖南省政府和大陸國台辦官員，以及出席的台灣受邀嘉賓代表在開幕式上致辭。例如2023年舉行的第16屆湘台會，陸方由大陸國台辦主任宋濤致詞，台方則有國民黨副主席連勝文。