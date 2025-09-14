南韓外長將訪北京與王毅會晤 料討論習近平出席APEC事宜

快訊

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
南韓外交消息人士14日透露，南韓外交部長趙顯將於17日前後訪問中國，在北京同大陸外長王毅舉行會晤。路透
南韓外交消息人士14日透露，南韓外交部長趙顯將於17日前後訪問中國，在北京同大陸外長王毅舉行會晤，圍繞韓中關係問題進行討論，外界認為這次會晤有望確定大陸國家主席習近平是否出席亞太經合組織（APEC）。

對於中韓外長會面議題，韓聯社報導，若此次韓中外長會談成行，預計首要議題將是中國國家主席習近平是否出席下月在南韓慶州舉行的亞太經合組織（APEC）第三十二次領導人非正式會議。儘管中方尚未明確答覆，但外界普遍認為習近平出席的可能性較大。

報導稱，韓半島問題也有望成為重點議題。在月初中國紀念抗戰勝利活動期間，朝中領導人並未談到韓半島無核化問題，外界由此擔憂中方是否改變「不容許朝鮮擁核」的立場。預計趙顯將在會談中重申韓中在實現半島無核化目標上的共識，並再次強調中方應發揮建設性作用；此外，中方在黃海韓中暫定措施水域單方面設置構造物的問題也可能被納入會談議程。

南韓前外長趙兌烈已于去年5月訪中。按慣例，此次應由中方回訪，但考慮到趙顯履新不久，韓方認為不必拘泥于先後順序。趙顯上月在記者會上表示，將以務實方式推動雙邊往來，不必拘泥于訪問順序和形式，以便妥善管控韓中關係。

金融時報稍早報導，中國已正式邀請美國總統川普赴北京與中國國家主席習近平會晤，但白宮尚未回覆。報導引述知情人士說法稱，美中談判進展不足，降低川習會在北京舉行的可能性，兩人更可能選在亞太經濟合作會議（APEC）低調舉行場邊會晤。

習近平6月與韓國新任總統李在明通話曾表示，中韓應推動戰略合作夥伴關係邁向更高水平，要加強各層級各領域交流。據中方消息，李在明稱高度重視韓中關係，願推動深入發展。

APEC 韓中 關係 南韓 北京 習近平 李在明

