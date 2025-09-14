澳門今舉行立法會選舉 巴士、輕軌免費搭乘讓選民赴投票

澳門14日舉行立法會選舉，早上9時至晚上9時投票。當局免費提供巴士、輕軌以及5條點對點接駁巴士線，方便澳門選民乘搭去投票。

澳門今次是第8屆立法會選舉，澳門立法會有33個議席，除7個議席有澳門特首委任，直接選舉14個議席、間接選舉12個議席。今屆14個直選議席，有6組候選名單，共71人參選；12個間選議席，由6張候選名單、共14人角逐。

截至下午3時，在澳門32萬8千多選民中，有11萬7千多人投票，直選投票率為 35.71%，較上屆同一時段高 11.77個百分點。間接選舉方面，7,541名法人選民中，已有5,388法人選民投票，間選投票率為71.45%，當中工商、金融界別投票率最高達8成4。

澳門立法會選舉共設有38個直選票站和5個間選票站。當局除提供全城免費交通，還在各區設置選舉服務站，為選民提供選舉資訊。澳門立法會選舉網頁的投票站實時輪候資訊顯示，部分票站需輪候半小時，個別票站需輪候約1小時。

立法會主席高開賢早上投票時說，今次是選舉法修改後首次立法會選舉，選舉法特別完善候選人資格審查機制，以更好地進一步貫徹落實「愛國者治澳」原則，對確保「一國兩制」方針成功實踐、行穩致遠有重要意義。

澳門特首岑浩輝上午投票時說，今屆選舉運作暢順，各投票站輪候狀況理想，今次選舉氛圍熱烈、依法有序，社會顯示出維護好健康選舉，選賢擇能的氣氛。