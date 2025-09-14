聽新聞
澳門舉行修法後首屆立法會選舉 稱要落實「愛國者治澳」
澳門14日舉行第8屆立法會選舉，選出14名直選議員及12名間選議員。這也是澳門選舉法修改後首次立法會選舉。
綜合香港電台、星島日報報導，澳門共有32.8萬名合資格選民，可於早上9時至晚上9時投票，共設有38個直選票站和5個間選票站。今次有6組、共71名候選人，角逐14個直選議席；間選（間接選舉）的5個界別，亦有6組、共14名候選人，競逐12個席位。
澳門行政長官岑浩輝表示，各社團及參選團隊非常有序健康參與選舉，社會氣氛熱烈。他說，去年澳門修改選舉法，具體落實「愛國者治澳」原則，這次選舉是新一屆政府最重要的政治活動。
立法會主席高開賢早上投票，他說，今次是選舉法修改後首次立法會選舉，選舉法特別完善候選人資格審查機制，更好地進一步貫徹落實「愛國者治澳」原則，對確保「一國兩制」方針成功實踐、行穩致遠有重要意義。他呼籲所有合資格選民積極投票，履行公民權利。
為了鼓勵澳門民眾投票，星媒聯合早報報導，14日選舉投票日，澳門選管會協調2家公共巴士公司及輕軌公司，全日讓所有乘客免費乘搭，方便選民投票。
澳門立法會共有33席，當中14名經由直接選舉產生。另外設有7個委任議席，將由岑浩輝委任。
2021年立法會選舉，取消21名有民主派背景的參選人的參選資格，結果投票率只有42.38%，創下澳門1999年回歸後的歷史最低。本屆則有被視為中間派的立法會議員林宇滔被指不擁護《基本法》及不效忠澳門特區而被取消資格。
