快訊

從奧運金牌到運動部長…賴清德曝李洋僅問1句即減重、捨千萬代言

國家警報響了！南部6縣市大雷雨炸2小時 慎防雷擊、冰雹

聽新聞
0:00 / 0:00

澳門舉行修法後首屆立法會選舉 稱要落實「愛國者治澳」

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
澳門特別行政區14日舉行第8屆立法會選舉，市民在澳門理工大學體育館投票站排隊投票。（新華社）
澳門特別行政區14日舉行第8屆立法會選舉，市民在澳門理工大學體育館投票站排隊投票。（新華社）

澳門14日舉行第8屆立法會選舉，選出14名直選議員及12名間選議員。這也是澳門選舉法修改後首次立法會選舉。

綜合香港電台、星島日報報導，澳門共有32.8萬名合資格選民，可於早上9時至晚上9時投票，共設有38個直選票站和5個間選票站。今次有6組、共71名候選人，角逐14個直選議席；間選（間接選舉）的5個界別，亦有6組、共14名候選人，競逐12個席位。

澳門行政長官岑浩輝表示，各社團及參選團隊非常有序健康參與選舉，社會氣氛熱烈。他說，去年澳門修改選舉法，具體落實「愛國者治澳」原則，這次選舉是新一屆政府最重要的政治活動。

立法會主席高開賢早上投票，他說，今次是選舉法修改後首次立法會選舉，選舉法特別完善候選人資格審查機制，更好地進一步貫徹落實「愛國者治澳」原則，對確保「一國兩制」方針成功實踐、行穩致遠有重要意義。他呼籲所有合資格選民積極投票，履行公民權利。

為了鼓勵澳門民眾投票，星媒聯合早報報導，14日選舉投票日，澳門選管會協調2家公共巴士公司及輕軌公司，全日讓所有乘客免費乘搭，方便選民投票。

澳門立法會共有33席，當中14名經由直接選舉產生。另外設有7個委任議席，將由岑浩輝委任。

2021年立法會選舉，取消21名有民主派背景的參選人的參選資格，結果投票率只有42.38%，創下澳門1999年回歸後的歷史最低。本屆則有被視為中間派的立法會議員林宇滔被指不擁護《基本法》及不效忠澳門特區而被取消資格。

澳門 議員 立法會 投票率 一國兩制

延伸閱讀

這兩個人在場邊聊樊振東赴德八卦 粉絲炸鍋 央視出手了

香港特首下周施政報告 再發消費券呼聲高 總商會反對

桌球／WTT澳門站林昀儒逆轉法國戈齊 挺進8強賽

非需事前審查！陸委會：公務人員赴港澳需提前通報 明年起違者懲處

相關新聞

澳門舉行修法後首屆立法會選舉 稱要落實「愛國者治澳」

澳門14日舉行第8屆立法會選舉，選出14名直選議員及12名間選議員。這也是澳門選舉法修改後首次立法會選舉。

俄媒曝美軍祕研25種武器對抗中國 「亞太恐變火藥桶」

美中關係持續因貿易戰、科技戰與地緣政治衝突而緊繃，據俄媒報導，美國國防部已撥款逾108億美元（約人民幣769.5億元），...

美媒頓悟了？ 拋1觀點指「買中國貨反而有利國安」

美國政府屢屢打著「國安」的幌子封殺中國無人機等產品，不少美媒也跟著吆喝「中國威脅論」。不過，富比世（Forbes）雜誌網...

美英軍艦穿越台海 解放軍批挑釁

在解放軍第三艘航空母艦「福建艦」通過台灣海峽，赴南海開展跨區試驗訓練後，英國航空母艦「威爾斯親王號」打擊群巡防艦「里契蒙...

觀察站／連兩場主場外交 中國穩固「周邊」友好合作

上海合作組織峰會9月1日在天津落幕，加上緊隨其後的九三閱兵，兩場「主場外交」成果逐漸釋出，外界也得以窺知中國在雙、多邊外...

南海爭端升溫 中共南部戰區：菲律賓引入外部勢力撐腰徒勞

中國大陸與菲律賓因南海爭端持續緊張，中共南部戰區新聞發言人田軍里14日表示，正告菲方立即停止在南海挑起事端、升級緊張局勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。