澳門修改選舉法後首次立法會選舉 貫徹愛國者治澳

澳門立法會選舉今天舉行，這是澳門選舉法修改後首次舉行的立法會選舉。澳門行政長官岑浩輝表示，立法會作為管治團隊重要組成部分，必須體現「愛國者治澳」，新一屆議員承擔非常重要的政治、法律和民意代表責任。

澳門立法會選舉今天舉行，共有6組71名候選人，角逐14個直選議席。投票時間從早上9時至晚上9時。

據香港電台報導，岑浩輝表示，去年澳門修改選舉法，具體落實「愛國者治澳」原則，立法會的憲制地位在特區政治體制中起到舉足輕重地位。他希望選民行使好法律賦予的權力，積極參與選舉，運用手中一票選出符合上述原則，「有擔當、從大局出發的民意代表」。

澳門立法會主席高開賢早上投票時說，這次是選舉法修改後首次立法會選舉，選舉法特別完善候選人資格審查機制，更好地進一步貫徹落實「愛國者治澳」原則，對確保「一國兩制」方針成功實踐、行穩致遠有重要意義。

BBC中文網報導11日的報導「澳門立法會換屆：選民和學者如何看待一場『零中間派』選舉？」一文，指出2024年澳門修訂「立法會選舉法」，規定候選人的資格需先由維護國家安全委員會審查。

7月14日，國安委認定12人「不擁護『基本法』，不效忠澳門特區」，喪失參選資格（DQ），現任議員林宇滔是其中一人。由於審查意見書具保密性質，外界均無法得知更具體的DQ原因，當事人亦無法上訴。

報導訪問澳門「95後」市民子正（化名），子正對於DQ感到詫異，他一向支持民主派立場，但4年前把票投給了中間派候選人林宇滔。子正說，因為他怕不投票，「連最後一個『正路』（做實事）的人都進不了（議會）。」

對於DQ的決定，讓子正不解。因為在他眼中，林宇滔的背景幾近「潔白無暇」。

DQ當日，林宇滔在社交媒體回應，指他事前「沒有收到任何通知」，但感到「坦然，也問心無愧」。子正覺得，如果林宇滔被DQ有原因，那就是他「做得太好」。

澳門大學政府與行政學系助理教授陳建新坦言，這次林宇滔被DQ，他也感到很震驚。他分析，事件或有近因和遠因，近因是澳門自身面對的問題，「如果社會意見過於撕裂，很多施政都未必可以有效通過。」當議會裡有更多了解國情和政府的議員，政府工作或能更好推動。

遠因則是2019年香港社運。「上至中央政府下至特區政府，有些事情它會變得更加謹慎。」陳建新觀察，澳門仍處於一個「比較不確定的情況」，他理解政府不斷強調國家安全，「因為你一爆，其實是難收科（收拾）」。

今年30多歲的阿東（化名），認同投票是公民義務，表明會去投票，但他認為選票早失去「發聲」作用。今年83歲的陳婆婆也表明會去投票，但是她不懂什麼是政治立場、這屆多少組別參選，也不知道投票用意何在，「個個去投我也去投」。