快訊

iPhone 17上市！舊機回收價格差異大 專家曝關鍵「3地雷」

8縣市大雨特報！恐一路下到晚上

別只有放美乃滋 馬鈴薯沙拉再加一味「化平凡為神奇」

澳門修改選舉法後首次立法會選舉 貫徹愛國者治澳

中央社／ 台北14日電

澳門立法會選舉今天舉行，這是澳門選舉法修改後首次舉行的立法會選舉。澳門行政長官岑浩輝表示，立法會作為管治團隊重要組成部分，必須體現「愛國者治澳」，新一屆議員承擔非常重要的政治、法律和民意代表責任。

澳門立法會選舉今天舉行，共有6組71名候選人，角逐14個直選議席。投票時間從早上9時至晚上9時。

據香港電台報導，岑浩輝表示，去年澳門修改選舉法，具體落實「愛國者治澳」原則，立法會的憲制地位在特區政治體制中起到舉足輕重地位。他希望選民行使好法律賦予的權力，積極參與選舉，運用手中一票選出符合上述原則，「有擔當、從大局出發的民意代表」。

澳門立法會主席高開賢早上投票時說，這次是選舉法修改後首次立法會選舉，選舉法特別完善候選人資格審查機制，更好地進一步貫徹落實「愛國者治澳」原則，對確保「一國兩制」方針成功實踐、行穩致遠有重要意義。

BBC中文網報導11日的報導「澳門立法會換屆：選民和學者如何看待一場『零中間派』選舉？」一文，指出2024年澳門修訂「立法會選舉法」，規定候選人的資格需先由維護國家安全委員會審查。

7月14日，國安委認定12人「不擁護『基本法』，不效忠澳門特區」，喪失參選資格（DQ），現任議員林宇滔是其中一人。由於審查意見書具保密性質，外界均無法得知更具體的DQ原因，當事人亦無法上訴。

報導訪問澳門「95後」市民子正（化名），子正對於DQ感到詫異，他一向支持民主派立場，但4年前把票投給了中間派候選人林宇滔。子正說，因為他怕不投票，「連最後一個『正路』（做實事）的人都進不了（議會）。」

對於DQ的決定，讓子正不解。因為在他眼中，林宇滔的背景幾近「潔白無暇」。

DQ當日，林宇滔在社交媒體回應，指他事前「沒有收到任何通知」，但感到「坦然，也問心無愧」。子正覺得，如果林宇滔被DQ有原因，那就是他「做得太好」。

澳門大學政府與行政學系助理教授陳建新坦言，這次林宇滔被DQ，他也感到很震驚。他分析，事件或有近因和遠因，近因是澳門自身面對的問題，「如果社會意見過於撕裂，很多施政都未必可以有效通過。」當議會裡有更多了解國情和政府的議員，政府工作或能更好推動。

遠因則是2019年香港社運。「上至中央政府下至特區政府，有些事情它會變得更加謹慎。」陳建新觀察，澳門仍處於一個「比較不確定的情況」，他理解政府不斷強調國家安全，「因為你一爆，其實是難收科（收拾）」。

今年30多歲的阿東（化名），認同投票是公民義務，表明會去投票，但他認為選票早失去「發聲」作用。今年83歲的陳婆婆也表明會去投票，但是她不懂什麼是政治立場、這屆多少組別參選，也不知道投票用意何在，「個個去投我也去投」。

投票 澳門 議員 立法會 國家安全

延伸閱讀

桌球／WTT澳門站林昀儒逆轉法國戈齊 挺進8強賽

非需事前審查！陸委會：公務人員赴港澳需提前通報 明年起違者懲處

桌球／WTT澳門冠軍賽 鄭怡靜退賽、黃怡樺無緣女單16強

習近平會見葡萄牙總理 看重澳門發揮獨特橋樑作用

相關新聞

俄媒曝美軍祕研25種武器對抗中國 「亞太恐變火藥桶」

美中關係持續因貿易戰、科技戰與地緣政治衝突而緊繃，據俄媒報導，美國國防部已撥款逾108億美元（約人民幣769.5億元），...

美媒頓悟了？ 拋1觀點指「買中國貨反而有利國安」

美國政府屢屢打著「國安」的幌子封殺中國無人機等產品，不少美媒也跟著吆喝「中國威脅論」。不過，富比世（Forbes）雜誌網...

觀察站／連兩場主場外交 中國穩固「周邊」友好合作

上海合作組織峰會9月1日在天津落幕，加上緊隨其後的九三閱兵，兩場「主場外交」成果逐漸釋出，外界也得以窺知中國在雙、多邊外...

南海爭端升溫 中共南部戰區：菲律賓引入外部勢力撐腰徒勞

中國大陸與菲律賓因南海爭端持續緊張，中共南部戰區新聞發言人田軍里14日表示，正告菲方立即停止在南海挑起事端、升級緊張局勢...

再釋出風聲？俄財長：俄、中計劃建立清算機構 規避西方制裁風險

俄羅斯財政部長安東·西盧安諾夫近日透露，俄羅斯和中國正在計劃建立清算機構，以減少對西方清算體系的依賴並規避風險。

林佳龍訪歐 陸外長在斯洛維尼亞指「台獨是對二戰勝利成果的挑戰」

大陸外長王毅13日在斯洛維尼亞首都盧布里雅納，與該國副總理兼外長法永會談時，提及台灣問題表示，當前「台獨」勢力謀求推進分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。