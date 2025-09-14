九一八前夕 日本駐上海總領館提醒日人勿捲入糾紛

快訊

中央社／ 台北14日電

中國九一八事變紀念日即將到來。日本上海總領事館12日表示，有消息稱日本人在江蘇省蘇州市被捲入糾紛，因此通過郵件和官網提醒日本人注意確保安全。

據日本共同社報導，據稱此次糾紛於當地時間12日凌晨2時前後發生。住在蘇州的多名日本人表示，日本人遭到中國人襲擊的資訊在微信群裡擴散。日本駐上海總領事館表示，「正在確認事實關係」，以及是否有受害情況。

日本駐中大使館也於11日鑒於九一八事變紀念日臨近，向在中國的日僑發送郵件，提醒稱「需特別注意反日情緒高漲」。

中國政府將今年定位為抗日戰爭勝利80週年。在中國本月18日以原日軍關東軍防疫給水部（731部隊）為題材的電影「731」將上映。預計對日情緒會惡化，郵件要求外出時隨時關注周圍情況，盡可能做好安全對策。

深圳的日本人學校18日停課，上海改為線上授課，北京則將加強保安措施。

日本 郵件 上海 情緒 抗日戰爭

林佳龍訪歐 陸外長在斯洛維尼亞指「台獨是對二戰勝利成果的挑戰」

大陸外長王毅13日在斯洛維尼亞首都盧布里雅納，與該國副總理兼外長法永會談時，提及台灣問題表示，當前「台獨」勢力謀求推進分...

再釋出風聲？俄財長：俄、中計劃建立清算機構 規避西方制裁風險

俄羅斯財政部長安東·西盧安諾夫近日透露，俄羅斯和中國正在計劃建立清算機構，以減少對西方清算體系的依賴並規避風險。

南海爭端升溫 中共南部戰區：菲律賓引入外部勢力撐腰徒勞

中國大陸與菲律賓因南海爭端持續緊張，中共南部戰區新聞發言人田軍里14日表示，正告菲方立即停止在南海挑起事端、升級緊張局勢...

兩岸觀策／陸連續2場主場外交 「周邊」成果漸浮現

上海合作組織峰會9月1日在天津落幕，加上緊隨其後的中共九三閱兵，兩場「主場外交」成果逐漸釋出，外界也得以窺知大陸在雙、多邊外交的最新收穫。 北京今年外事工作重中之重是「周邊」。在中共召開中央周邊工作會議強調「構建周邊命運共同體」後，大陸領導人訪問俄羅斯並發表涉及「全球戰略穩定」等多份聯合聲明，旋即在第二屆「中國—中亞峰會」上，六方達成「永久睦鄰友好合作條約」。 而9月這兩場大型活動，除阿富汗、不丹，包含北韓領導人金正恩在內，其餘所有與大陸接壤的周邊國家領導人皆親赴平津（京津）地區出席。

福建艦通過後…美英軍艦12日穿越台海 解放軍指「滋擾挑釁」

在中共第三艘航空母艦「福建艦」通過台灣海峽，赴南海開展跨區試驗訓練後，英國航空母艦「威爾斯親王號」打擊群巡防艦「里契蒙號」十二日由北向南通過台灣海峽；此外，美國驅逐艦「希金斯號」也在同一天通過台海。

再添4人 共軍2年半20將官落馬

中共十四屆全國人大常委會第十七次會議十二日閉幕後，公告再有四名解放軍將領遭罷免全國人大代表職務。

