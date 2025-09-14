九一八前夕 日本駐上海總領館提醒日人勿捲入糾紛

中國九一八事變紀念日即將到來。日本駐上海總領事館12日表示，有消息稱日本人在江蘇省蘇州市被捲入糾紛，因此通過郵件和官網提醒日本人注意確保安全。

據日本共同社報導，據稱此次糾紛於當地時間12日凌晨2時前後發生。住在蘇州的多名日本人表示，日本人遭到中國人襲擊的資訊在微信群裡擴散。日本駐上海總領事館表示，「正在確認事實關係」，以及是否有受害情況。

日本駐中大使館也於11日鑒於九一八事變紀念日臨近，向在中國的日僑發送郵件，提醒稱「需特別注意反日情緒高漲」。

中國政府將今年定位為抗日戰爭勝利80週年。在中國本月18日以原日軍關東軍防疫給水部（731部隊）為題材的電影「731」將上映。預計對日情緒會惡化，郵件要求外出時隨時關注周圍情況，盡可能做好安全對策。

深圳的日本人學校18日停課，上海改為線上授課，北京則將加強保安措施。