川普擬對俄重大制裁 王毅：制裁只會使問題更複雜

美國總統川普日前表示，已準備好對俄羅斯實施重大制裁。中國外交部長王毅在斯洛維尼亞訪問時表示，「戰爭解決不了問題、制裁只會使問題更複雜」，中方做的是勸和促談，通過對話推動政治解決熱點問題。

王毅當地時間13日訪問斯洛維尼亞時表示，中國是負責任的大國，也是在和平與安全問題上紀錄最好的國家。「戰爭解決不了問題、制裁只會使問題更複雜。」

王毅表示，中方不參與、不策劃戰爭，中方做的就是勸和促談，通過對話推動政治解決熱點問題。當前最重要是弘揚多邊主義，加強多邊機制，共同維護聯合國憲章的宗旨和原則。

王毅又表示，當前國際局勢變亂交織，衝突不斷，中歐更應當做朋友而不是對手，更應當合作而不是對抗。中國不是要另起爐灶，更不是要取代誰，而是與世界上所有負責任的國家一道，通過改革完善全球治理，使之適應新的時代要求，真正維護聯合國憲章，有效踐行多邊主義。

王毅表示，中方願與包括斯方在內的歐洲國家一道，為國際形勢注入更多的穩定性，更強的正能量。

川普日前在自家社群平台發文表示，他已準備好對俄羅斯實施重大制裁，前提是所有北約國家同意並開始這麼做，並且所有北約國家停止採購俄羅斯石油，以結束俄羅斯在烏克蘭的戰爭。