快訊

上周還發文推經典口味 新竹知名烘焙坊突倒閉8分店全關 負責人失聯

iPhone 17才剛出…iPhone 18 Pro大改版來了！迎3大亮點更心動

南海爭端升溫 中共南部戰區：菲律賓引入外部勢力撐腰徒勞

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
此前菲律賓、澳洲和加拿大海軍近日在南海舉行聯合巡航，共軍南部戰區新聞發言人田軍里批評破壞地區和平穩定。圖為菲澳加艦艇巡航畫面。（圖／取自澳洲國防部X平台）
此前菲律賓、澳洲和加拿大海軍近日在南海舉行聯合巡航，共軍南部戰區新聞發言人田軍里批評破壞地區和平穩定。圖為菲澳加艦艇巡航畫面。（圖／取自澳洲國防部X平台）

中國大陸與菲律賓南海爭端持續緊張，中共南部戰區新聞發言人田軍里14日表示，正告菲方立即停止在南海挑起事端、升級緊張局勢，「引入外部勢力撐腰注定徒勞無益。」

田軍里指，9月12至13日，南部戰區位南海海域進行例行巡航，菲律賓頻繁拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，散播南海非法主張，破壞地區和平穩定。他稱南部戰區部隊持續保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定，「任何滋事攪局的企圖都不會得逞。」

菲律賓總統小馬可仕日前在首屆「馬尼拉戰略論壇」（Manila Strategy Forum）上，直指印太地區正瀰漫前所未有的危機，南海衝突讓和平與穩定岌岌可危，他並呼籲美國必須發揮不可取代的領導作用，攜手日本、澳洲、紐西蘭、加拿大等盟友共同守護區域安全。

大陸官方10日發布官方通知稱，大陸國務院批准了自然資源部在黃岩島建立國家自然保護區的提議，稱這是維護黃岩島自然生態系統「多樣性、穩定性、持續性的重要保障」，該舉引來菲律賓官方強烈抗議，抗議也獲得美歐的支持。

菲律賓海軍8月中旬表示，為因應中國在南海的強勢擴張，與外國海軍進行聯合巡航的頻率將會增加，參與的國家也會增加；此外，解放軍海軍新聞發言人冷國偉近期表示，日前，共軍第3艘航空母艦福建艦通過台灣海峽 ，赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務。

南海 海軍 菲律賓 解放軍

延伸閱讀

東北季風何時到？天氣風險：此時有機會

又有熱帶擾動恐發展 吳德榮揭成颱機率、對台影響

大數字／海外歌迷刷卡額 平均8,772元

菲律賓強烈抗議大陸設黃岩島保護區 陸外交部回應了

相關新聞

林佳龍訪歐 陸外長在斯洛維尼亞指「台獨是對二戰勝利成果的挑戰」

大陸外長王毅13日在斯洛維尼亞首都盧布里雅納，與該國副總理兼外長法永會談時，提及台灣問題表示，當前「台獨」勢力謀求推進分...

再釋出風聲？俄財長：俄、中計劃建立清算機構 規避西方制裁風險

俄羅斯財政部長安東·西盧安諾夫近日透露，俄羅斯和中國正在計劃建立清算機構，以減少對西方清算體系的依賴並規避風險。

南海爭端升溫 中共南部戰區：菲律賓引入外部勢力撐腰徒勞

中國大陸與菲律賓因南海爭端持續緊張，中共南部戰區新聞發言人田軍里14日表示，正告菲方立即停止在南海挑起事端、升級緊張局勢...

兩岸觀策／陸連續2場主場外交 「周邊」成果漸浮現

上海合作組織峰會9月1日在天津落幕，加上緊隨其後的中共九三閱兵，兩場「主場外交」成果逐漸釋出，外界也得以窺知大陸在雙、多邊外交的最新收穫。 北京今年外事工作重中之重是「周邊」。在中共召開中央周邊工作會議強調「構建周邊命運共同體」後，大陸領導人訪問俄羅斯並發表涉及「全球戰略穩定」等多份聯合聲明，旋即在第二屆「中國—中亞峰會」上，六方達成「永久睦鄰友好合作條約」。 而9月這兩場大型活動，除阿富汗、不丹，包含北韓領導人金正恩在內，其餘所有與大陸接壤的周邊國家領導人皆親赴平津（京津）地區出席。

福建艦通過後…美英軍艦12日穿越台海 解放軍指「滋擾挑釁」

在中共第三艘航空母艦「福建艦」通過台灣海峽，赴南海開展跨區試驗訓練後，英國航空母艦「威爾斯親王號」打擊群巡防艦「里契蒙號」十二日由北向南通過台灣海峽；此外，美國驅逐艦「希金斯號」也在同一天通過台海。

再添4人 共軍2年半20將官落馬

中共十四屆全國人大常委會第十七次會議十二日閉幕後，公告再有四名解放軍將領遭罷免全國人大代表職務。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。