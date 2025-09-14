南海爭端升溫 中共南部戰區：菲律賓引入外部勢力撐腰徒勞

中國大陸與菲律賓因南海爭端持續緊張，中共南部戰區新聞發言人田軍里14日表示，正告菲方立即停止在南海挑起事端、升級緊張局勢，「引入外部勢力撐腰注定徒勞無益。」

田軍里指，9月12至13日，南部戰區位南海海域進行例行巡航，菲律賓頻繁拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，散播南海非法主張，破壞地區和平穩定。他稱南部戰區部隊持續保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和南海地區和平穩定，「任何滋事攪局的企圖都不會得逞。」

菲律賓總統小馬可仕日前在首屆「馬尼拉戰略論壇」（Manila Strategy Forum）上，直指印太地區正瀰漫前所未有的危機，南海衝突讓和平與穩定岌岌可危，他並呼籲美國必須發揮不可取代的領導作用，攜手日本、澳洲、紐西蘭、加拿大等盟友共同守護區域安全。

大陸官方10日發布官方通知稱，大陸國務院批准了自然資源部在黃岩島建立國家自然保護區的提議，稱這是維護黃岩島自然生態系統「多樣性、穩定性、持續性的重要保障」，該舉引來菲律賓官方強烈抗議，抗議也獲得美歐的支持。

菲律賓海軍8月中旬表示，為因應中國在南海的強勢擴張，與外國海軍進行聯合巡航的頻率將會增加，參與的國家也會增加；此外，解放軍海軍新聞發言人冷國偉近期表示，日前，共軍第3艘航空母艦福建艦通過台灣海峽 ，赴南海相關海域開展科研試驗和訓練任務。